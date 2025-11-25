Biathlon-Legende Neuner beichtet Schulabbruch!

Maximilian Huber 25.11.2025 • 14:48 Uhr Biathlon-Größe Magdalena Neuner beichtet, im Teenager-Alter ihre Schulbildung für die Sportkarriere geopfert zu haben.

Die deutsche Biathlon-Legende Magdalena Neuner hat eine brisante Beichte abgelegt. Wie die zweimalige Olympiasiegerin verriet, hat sie im Teenager-Alter ihre Schulbildung für die Sportkarriere geopfert und die Schule abgebrochen.

„Mit 16 Jahren wirst du dich entscheiden die Schule abzubrechen, nicht, weil du eine schlechte Schülerin bist. Ganz im Gegenteil. Aber du weißt, was du willst. Du wirst Profi-Sportlerin“, schrieb Neuner in einem Brief an ihr jüngeres Ich für die „Deutsche Sporthilfe“.

Biathlon-Legende Neuner: Titelreiche Karriere ging mit 25 Jahren zu Ende

Die 38-Jährige wurde nicht nur irgendeine Profisportlerin: Zwölfmal WM-Gold, zwei Olympiasiege und drei Titel im Gesamtweltcup stehen für die Biathletin zu Buche. „Mit 19 wirst du Weltmeisterin sein, und auf einmal dreht sich alles schneller, als du laufen kannst. Dein Name wird in den Medien sein, Menschen werden dir folgen, Interviews, Fotoshootings, Sponsoren – alles auf einmal. Es wird aufregend sein, es wird Spaß machen, aber es wird dich auch erschöpfen“, schrieb sie.

Im Alter von 25 Jahren entschied sich Neuner, ihre sportliche Karriere zu beenden. „Es wird sich richtig anfühlen, weil du deinem Herzen folgst. Eines Tages wirst du zurückblicken und verstehen, dass all diese Erfahrungen dich zu der Person gemacht haben, die du sein willst. Du wirst lernen, dich weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen und anderen ein Vorbild zu sein – nicht nur als Sportlerin, sondern als Mensch."