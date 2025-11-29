Biathlon: Schieß-Debakel für deutsche Staffel zum Saisonstart

Vincent Wuttke 29.11.2025 • 14:35 Uhr Die deutsche Frauen-Staffel legt beim Biathlon-Saisonstart einen Fehlstart hin.

Die deutsche Frauen-Staffel um Franziska Preuß hat zum Auftakt des Olympia-Winters enttäuscht und das Podium deutlich verpasst. Das DSV-Quartett mit Gesamtweltcupsiegerin Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian musste sich beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund mit Rang elf zufrieden geben.

Der Sieg im Rennen über 4x6 km ging an Frankreich (0+8) vor Italien (1+9/+13,8 Sekunden) und Tschechien (0+8/+30,8). Preuß und Co. (3+10) hatten satte 3:16,2 Minuten Rückstand. Grotian, an Position drei laufend, leistete sich im Liegendanschlag zwei Strafrunden. Auch Preuß als Schlussläuferin musste nach dem Stehendschießen einmal in die Runde. Für das deutsche Frauenteam war es das schlechteste Staffelergebnis seit dem zwölften Platz von Nove Mesto im März 2021.

Debakel für deutsche Staffel

Grotian erklärte ihre großen Probleme in der ARD: „Ich habe gesehen, dass der Wind stärker ist als beim Anschießen. Wir haben eigentlich gesagt, dass es nicht so viel ausmacht. Offenbar hat es das aber doch. Nach den zwei Fehlern war ich unsicher. Das hätte nicht passieren dürfen.“

Dabei gab sie auch zu: „Ich war auch brutal aufgeregt vor dem Rennen. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Mir tut es für die anderen total leid. Muss jetzt nicht sein, dass man da zwei Strafrunden schießt.“

Hettich-Walz, die nach Babypause erstmals wieder im Weltcup dabei war, verteidigte ihre Kolleginnen. „Es war nicht einfach. Beim Anschießen hingen die Fahnen noch und es hat geregnet. Jetzt war es ganz anders.“

Die favorisierten Französinnen trotzten dagegen auch der großen Unruhe im Vorfeld. Topläuferin Julia Simon fehlt nach ihrer Verurteilung wegen Diebstahl und Kreditkartenbetrug in Östersund wegen einer verbandsinternen Sperre. Zudem hatte eine angebliche „Gewehr-Affäre“ um Jeanne Richard, die ihrer Kollegin Océane Michelon die Waffe manipuliert haben soll, zuletzt für Wirbel gesorgt.

Die Staffel der Männer über 4x7,5 km folgt um 16.55 Uhr (AD und Eurosport). Das deutsche Team startet mit Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath und Philipp Horn. Am Sonntag stehen in Östersund die Single-Mixed-Staffel (14.00 Uhr) und die Mixed-Staffel (16.40 Uhr) auf dem Programm.

- - - - -