"Es war erschütternd": Deutscher Biathlon-Star gibt tiefe Einblicke

Niklas Trettin 28.11.2025 • 22:47 Uhr Die deutsche Biathletin Vanessa Voigt musste die vergangene Saison vorzeitig beenden. Nun verrät die 28-Jährige, welche negativen Erfahrungen sie anschließend gemacht hat.

Vanessa Voigt hat enthüllt, wie wenig Unterstützung sie erhielt, nachdem sie die Saison 2024/25 vorzeitig beenden musste. „Während einer aktiven Karriere macht man einiges mit. Bei meinen ersten Olympischen Spielen habe ich alles erlebt: von zwei Strafrunden in der Mixed-Staffel bis hin zur um 1,3 Sekunden verpassten Einzelmedaille“, leitete sie in einem Interview mit Eurosport ein und fügte Hassnachrichten als weiteres Beispiel hinzu.

„Es war dennoch schockierend zu sehen, wie viele Leute hinter, neben oder vor einem stehen, wenn man sagt, dass man die Saison abbricht“, sagte die 28-Jährige.

Biathlon-Star Vanessa Voigt: „Es war erschütternd“

Was sie damit meint? „Ich kann die Personen, die mich unterstützt haben, an einer Hand abzählen. Es war erschütternd, wie wenige das waren. Das hat mich aber nicht negativ beeinflusst. Ich weiß die wenigen Menschen, die mich unterstützt haben, wirklich zu schätzen.“

Diese hätten „einen großen Anteil“ daran, dass es ihr mittlerweile wieder gut gehe, betonte Voigt: „Ich bin dankbar, dass sie auch in so einer Situation hinter mir standen.“

Eine dieser Personen ist auch Teamkollegin Selina Grotian. „Es ist wichtig, Bezugspersonen zu haben und nicht nur ins Handy zu sprechen. Es hilft, sich nicht zu verstecken, sondern mit jemandem auch mal seine Sorgen und Probleme teilen zu können“, betonte Voigt.

Was sich Voigt für die neue Biathlon-Saison vorgenommen hat

Konkrete Ziele hat sich Voigt für ihr Comeback derweil nicht gesteckt: „Ich möchte - genau wie in der Vorsaison - wieder mit einem Lächeln im Gesicht am Start stehen, fokussiert sein und Step für Step meine Rennen abarbeiten. Ich möchte versuchen, jeden Tag aufs Neue das Beste aus mir herauszuholen. Am Ende steht dann schwarz auf weiß, was ich geleistet habe. Mit dem Gesamtpaket möchte ich zufrieden sein - das ist mein Ziel.“