Nach 622 Tagen Leidenszeit! Biathlon-Star feiert Comeback

SPORT1 21.11.2025 • 15:06 Uhr Eine gefühlte Ewigkeit hat Lisa Vittozzi auf diesen Moment warten müssen, doch beim Weltcup-Start in Östersund ist es endlich so weit: Die Italienerin feiert ihr Comeback.

Was sich in der Sommerpause bereits angedeutet hat, ist nun offiziell: Lisa Vittozzi kehrt beim Weltcup-Auftakt in Östersund auf die Biathlon-Bühne zurück. Der italienische Skiverband hat die 30-Jährige in das Aufgebot berufen.

Die Gesamtweltcupsiegerin des Winters 2023/24 verpasste die gesamte vergangene Saison aufgrund hartnäckiger Rückenprobleme. Ihren letzten Weltcup-Auftritt absolvierte sie am 17. März 2024 in Canmore – bis zum Startschuss der kommenden Saison in Schweden werden genau 622 Tage vergehen.

Vittozzi: „Das Beste kommt erst noch“

„Ich bin meinen Trainern und den Menschen dankbar, die mich bis hierhin unterstützt haben, weil sie mir auf einer Reise geholfen haben, die nicht einfach war. Aber das Beste kommt erst noch“, zeigte sich Vittozzi in einem Gespräch mit Fondo Italia von ihrer selbstbewussten Seite und spielte dabei wohl auf die Olympischen Spiele an.

Die Biathlon-Wettbewerbe des Saisonhighlights finden in Antholz, ihrer Heimat, statt. „Die Olympischen Spiele sind generell schon ein großes Ziel. Sie geben Sportlern viel Energie und Motivation. Wenn sie im eigenen Land stattfinden, motiviert das zusätzlich, alles zu geben“, betonte Vittozzi schon vor einiger Zeit.