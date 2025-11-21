Biathlon-Star nach Babypause zurück

SID 21.11.2025 • 10:14 Uhr Nach starken Leistungen muss die 29-Jährige nicht mehr an den Qualifikationsrennen teilnehmen.

Nach ihrer Babypause feiert Biathletin Janina Hettich-Walz bereits beim Saisonauftakt in Östersund ihre Rückkehr in den Weltcup. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag bekannt gab, sicherte sich die 29-Jährige dank ihrer starken Leistungen in der Vorbereitung einen Platz im deutschen Aufgebot.

Mit Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß, Selina Grotian, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer und Hettich-Walz stehen nun fünf der sieben deutschen Starterinnen für den Auftakt fest.

Hettich-Walz verpasste die vergangene Biathlon-Saison

Eigentlich hätte Hettich-Walz, die 2024 bei der WM in Nove Mesto Silber im Einzel gewann, noch an diesem Wochenende bei den deutschen Qualifikationsrennen in Ruhpolding um einen der offenen Plätze im Weltcup-Team laufen sollen.

Nach ihren Titeln im verkürzten Einzel und Sprint bei den deutschen Meisterschaften im September und den zuletzt überzeugenden Auftritten bei den internationalen Rennen im schwedischen Idre Fjäll bleiben ihr diese nun erspart.