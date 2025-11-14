Schlechte Nachrichten für norwegische Biathletin

SPORT1 14.11.2025 • 16:39 Uhr Die norwegische Biathletin Ida Lien muss derzeit aufgrund gesundheitlicher Probleme kürzer treten. Offenbar hat es die 28-Jährige jedoch schlimmer erwischt als zunächst angenommen.

Sorgen um Ida Lien: Die norwegische Biathletin leidet zurzeit unter Rückenproblemen, schien aber nur den letzten Härtetest vor dem Saisonauftakt in Östersund am kommenden Wochenende im norwegischen Geilo auslassen zu müssen. Doch jetzt stellt sich die Lage offenbar komplizierter dar als zunächst vermutet.

„So wollte ich nicht in die Saison starten. Nach vielen Rückenproblemen im Herbst wurde bei mir jetzt ein Bandscheibenvorfall festgestellt“, teilte Lien auf Instagram mit. Wie schwerwiegend die Verletzung sei, müsse erst noch untersucht werden. Die 28-Jährige unterziehe sich daher nun „verschiedenen Behandlungen“ und hofft vor allem, nicht operiert werden zu müssen.

„Hoffe, dass es nicht zu lange dauert“

Davon hängt ab, wie lange Lien pausieren muss. „Ich weiß noch nicht, wann ich wieder an der Startlinie stehe, aber ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert“, betonte die Norwegerin und wünschte ihren Teamkolleginnen viel Glück für die Ende November beginnende Saison. Für sie ist es nicht der erste gesundheitsbedingte Rückschlag ihrer Karriere. In den vergangenen Jahren litt Lien immer wieder unter großen Rückenproblemen.

Zwischenzeitlich musste Lien so lange kürzer treten, dass sie ihren Platz im A-Kader verloren hatte, weil sie in Norwegen aufgrund ihrer fehlenden Fitness nicht mehr infrage kam. Doch sie gab nicht auf und kämpfte sich zurück. Am Ende des vergangenen Winters fuhr sie einige Top-Resultate ein. Beim Saisonfinale in Oslo wurde Lien zweimal Vierte.