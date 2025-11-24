Weltcup-Auftakt: Fichtner und Weidel komplettieren Aufgebot

SID 24.11.2025 • 12:20 Uhr Die deutschen Starterinnen für die erste Weltcup-Station im Biathlon stehen fest. Es gibt auch Überraschungen.

Youngster Marlene Fichtner sowie Anna Weidel erhalten bei den deutschen Biathletinnen die letzten Startplätze für den Weltcup-Auftakt in Östersund. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag nach den finalen Qualifikationsrennen in Ruhpolding mit.

Die 22 Jahre alte Fichtner löste ihr Ticket als Gewinnerin der Qualifikations-Gesamtrangliste, Weidel wurde per Trainerentscheid als siebte Athletin für die ab Samstag startenden Rennen bestimmt.

Sophia Schneider im IBU Cup

In der Vorwoche hatte bereits die nach Babypause zurückkehrende Janina Hettich-Walz dank starker Leistungen in der Vorbereitung ihren Startplatz erhalten. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß, Selina Grotian, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt waren wegen ihrer Leistungen aus der Vorsaison ohnehin gesetzt. Sophia Schneider, zweimalige WM-Medaillengewinnerin mit der Staffel, muss nach schwieriger Vorbereitung erstmal in den zweitklassigen IBU Cup.