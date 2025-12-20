Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Verfolgung der Frauen mit Preuß

SPORT1 20.12.2025 • 09:00 Uhr In Le Grand Bornand läuft der dritte Biathlon-Weltcup dieser Saison. Am Samstag steht die Verfolgung der Frauen auf dem Programm.

Auch bei der dritten Weltcup-Station im französischen Le Grand Bornand ist es wieder so: Auf den Sprint folgt die Verfolgung. Am Samstagmittag (12.15 Uhr im LIVETICKER) geht es für die Biathletinnen um den nächsten Sieg. Die Schwedin Hanna Öberg geht als Gejagte in die Spur.

Doch die Ausgangslage verspricht viel Spannung. Mit nur drei Sekunden Rückstand startet Lou Jeanmonnot aus Frankreich. Ebenso in unmittelbarer Schlagdistanz liegen die beiden Italienerinnen Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi sowie Paulína Bátovská Fialková aus der Slowakei. Zudem sind sechs deutsche Läuferinnen mit dabei.

Deutsches Team: Grotian fehlt weiterhin - wie schlägt sich Preuß?

Alle Deutschen benötigen allerdings eine Aufholjagd, wenn sie noch in die Top Ten kommen wollen. Anna Weidel hat mit dem 17. Platz die beste Ausgangslage. Sie startet 58 Sekunden nach Öberg. Es folgen Franziska Preuß, deren Rückkehr nach ihrer krankheitsbedingten Zwangspause sehnsüchtig erwartet wurde, und Vanessa Voigt.

„Die Saison geht noch mal von vorne los. Ich kann keine Wunder erwarten. Auf der Strecke merke ich, dass ich noch nicht so fit bin“, sagte Preuß nach ihrem 18. Platz im Sprint. „Die letzten zwei Wochen waren hart. Ich bin froh, dass ich starten konnte.“