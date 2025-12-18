Biathlon: Große Ehre für Ex-Bundestrainer

Fritz Fischer wird für sein Lebenswerk geehrt und in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

Der frühere Biathlet und Bundestrainer Fritz Fischer wird für sein Lebenswerk mit der “Goldenen Sportpyramide” der Stiftung Deutsche Sporthilfe ausgezeichnet.

Der 69-Jährige, der neben seinen vielen Erfolgen mit dem Deutschen Skiverband (DSV) auch als Entdecker von Franziska Preuß gilt, erhält den Preis im Rahmen des Ball des Sports in Frankfurt/Main am 21. Februar 2026. Durch die Auszeichnung wird Fischer zudem Mitglied der “Hall of Fame des deutschen Sports”.

Fischer bedeutet Auszeichnung “sehr viel”

“Die Auszeichnung mit der ‘Goldenen Sportpyramide’ bedeutet mir sehr viel. Sie würdigt nicht nur meine Erfolge als Athlet und Trainer, sondern auch die Arbeit mit jungen Talenten und meine Leidenschaft für den Biathlonsport, die mich bis heute antreibt”, sagte Fischer: “In einer Reihe mit Persönlichkeiten wie Franz Beckenbauer, Heiner Brand und Silvia Neid zu stehen, die ebenfalls als Sportler und Nationaltrainer große Erfolge gefeiert haben, und Teil dieser bedeutenden Gruppe von Preisträgern zu sein, erfüllt mich mit besonderem Stolz.”

Fischer prägte über Jahrzehnte den deutschen Biathlonsport als Athlet und Trainer. Als Mitglied der Nationalmannschaft von 1980 bis 1993 gewann er unter anderem mit der Staffel bei den Olympischen Spielen 1992 in Albertville Gold, wurde zweimal Weltmeister und sicherte sich in der Saison 1987/88 den Gesamtweltcupsieg. Nach seiner aktiven Laufbahn war Fischer bis 2014 auch als National- und Bundestrainer mit der deutschen Mannschaft erfolgreich.