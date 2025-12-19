Biathlon heute im TV, Stream & Ticker: Sprint der Männer live

SPORT1 19.12.2025 • 11:00 Uhr In Annecy steht der nächste Biathlon-Weltcup auf dem Programm. Im Sprint kämpfen die Männer um das nächste Podium.

Vom 18. bis zum 21. Dezember steigt im französischen Annecy der nächste Biathlon-Weltcup. Nach dem Sprint der Frauen am Donnerstag steht am Freitag der Sprint der Männer auf dem Programm (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER).

Für den deutschen Skiverband gehen in Philipp Horn, Simon Kaiser, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Justus Strelow und David Zobel dabei sechs Athleten an den Start.

Biathlon heute im TV: So können Sie den Sprint der Männer LIVE verfolgen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Biathlon: Horn holt ersten Podestplatz seiner Karriere

Nach dem erfolglosen ersten Weltcup-Wochenende in Östersund feierte Philipp Horn bei der zweiten Station in Hochfilzen jüngst den ersten Podestplatz seiner Karriere - und das sieben Jahre nach seinem Debüt im Weltcup.

Der 31-Jährige landete beim Sprint auf Rang drei und hofft nun auch in Annecy auf einen ähnlichen Erfolg. Voraussetzung dafür wäre erneut eine makellose Leistung am Schießstand, die ihm bei seinem Podiums-Wettkampf gelang.