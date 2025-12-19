Biathlon heute im TV, Stream & Ticker: Sprint der Männer live

Vom 18. bis zum 21. Dezember steigt im französischen Annecy der nächste Biathlon-Weltcup. Nach dem Sprint der Frauen am Donnerstag steht am Freitag der Sprint der Männer auf dem Programm (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER).
Nächstes Podium für Biathlon-Männer?
Für den deutschen Skiverband gehen in Philipp Horn, Simon Kaiser, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Justus Strelow und David Zobel dabei sechs Athleten an den Start.
Biathlon heute im TV: So können Sie den Sprint der Männer LIVE verfolgen
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: ZDF Mediathek, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Biathlon: Horn holt ersten Podestplatz seiner Karriere
Nach dem erfolglosen ersten Weltcup-Wochenende in Östersund feierte Philipp Horn bei der zweiten Station in Hochfilzen jüngst den ersten Podestplatz seiner Karriere - und das sieben Jahre nach seinem Debüt im Weltcup.
Der 31-Jährige landete beim Sprint auf Rang drei und hofft nun auch in Annecy auf einen ähnlichen Erfolg. Voraussetzung dafür wäre erneut eine makellose Leistung am Schießstand, die ihm bei seinem Podiums-Wettkampf gelang.
Übrigens: Besonders anspruchsvoll dürften die Wettkämpfe schon alleine ob der Wetterbedingungen werden. Hohe Temperaturen sorgen in Frankreich für nassen Schnee.