Biathlon>

Biathlon heute im TV, Stream & Ticker: Sprint der Männer live

Nächstes Podium für Biathlon-Männer?

In Annecy steht der nächste Biathlon-Weltcup auf dem Programm. Im Sprint kämpfen die Männer um das nächste Podium.
Philipp Horn landete in Hochfilzen im Sprint auf dem Podium
© IMAGO/Hartenfelser
SPORT1
In Annecy steht der nächste Biathlon-Weltcup auf dem Programm. Im Sprint kämpfen die Männer um das nächste Podium.

Vom 18. bis zum 21. Dezember steigt im französischen Annecy der nächste Biathlon-Weltcup. Nach dem Sprint der Frauen am Donnerstag steht am Freitag der Sprint der Männer auf dem Programm (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER).

Für den deutschen Skiverband gehen in Philipp Horn, Simon Kaiser, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Justus Strelow und David Zobel dabei sechs Athleten an den Start.

Biathlon heute im TV: So können Sie den Sprint der Männer LIVE verfolgen

Biathlon: Horn holt ersten Podestplatz seiner Karriere

Nach dem erfolglosen ersten Weltcup-Wochenende in Östersund feierte Philipp Horn bei der zweiten Station in Hochfilzen jüngst den ersten Podestplatz seiner Karriere - und das sieben Jahre nach seinem Debüt im Weltcup.

Der 31-Jährige landete beim Sprint auf Rang drei und hofft nun auch in Annecy auf einen ähnlichen Erfolg. Voraussetzung dafür wäre erneut eine makellose Leistung am Schießstand, die ihm bei seinem Podiums-Wettkampf gelang.

Übrigens: Besonders anspruchsvoll dürften die Wettkämpfe schon alleine ob der Wetterbedingungen werden. Hohe Temperaturen sorgen in Frankreich für nassen Schnee.

