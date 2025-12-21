Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Massenstart der Männer

SPORT1 21.12.2025 • 11:45 Uhr Die deutschen Biathlon-Männer kämpfen beim Massenstart im Weltcup um Wiedergutmachung. Hier gibt‘s alle Infos.

Folgt die Wiedergutmachung im Massenstart? Nach dem Schießdebakel in der Verfolgung bekommen die deutschen Biathleten zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes im französischen Annecy-Le Grand Bornand noch eine Chance.

Los geht es für Philipp Nawrath und Co. um 14.45 Uhr.

Biathlon heute im TV: So können Sie den Massenstart der Männer LIVE verfolgen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

In der deutschen Verfolgung hatten sich die DSV-Männer insgesamt 27 Fehler am Schießstand geleistet. Nawrath war als bester Deutscher auf Rang zehn gelandet.

Im Massenstart am Sonntag stehen neben Nawrath auch Philipp Horn, Justus Strelow, David Zobel und Simon Kaiser auf der Starterliste.