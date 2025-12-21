Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Massenstart der Männer

Folgt die Wiedergutmachung im Massenstart? Nach dem Schießdebakel in der Verfolgung bekommen die deutschen Biathleten zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes im französischen Annecy-Le Grand Bornand noch eine Chance.
DSV-Wiedergutmachung im Massenstart?
Die deutschen Biathlon-Männer kämpfen beim Massenstart im Weltcup um Wiedergutmachung. Hier gibt‘s alle Infos.
Los geht es für Philipp Nawrath und Co. um 14.45 Uhr.
Biathlon heute im TV: So können Sie den Massenstart der Männer LIVE verfolgen
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: ZDF Mediathek, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
In der deutschen Verfolgung hatten sich die DSV-Männer insgesamt 27 Fehler am Schießstand geleistet. Nawrath war als bester Deutscher auf Rang zehn gelandet.
Im Massenstart am Sonntag stehen neben Nawrath auch Philipp Horn, Justus Strelow, David Zobel und Simon Kaiser auf der Starterliste.
15 km stehen beim Massenstart auf dem Programm. Geschossen wird zweimal im Liegen und zweimal im Stehen. Für jeden Fehlschuss muss eine 150 Meter lange Strafrunde absolviert werden.