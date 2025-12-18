Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Sprint der Frauen mit Preuß-Comeback

SPORT1 18.12.2025 • 11:00 Uhr Franziska Preuß kehrt nach Krankheitspause in den Biathlon-Weltcup zurück. Am Donnerstag ist die Gesamtweltcupsiegerin in Le Grand Bornand im Sprint gefordert.

Für Franziska Preuß steht nach dem bislang unglücklichen Auftakt in den Olympia-Winter ein Neustart an. Beim Biathlon-Weltcup im französischen Le Grand Bornand ist die Gesamtweltcupsiegerin heute zunächst im Sprint über 7,5 Kilometer gefordert (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER).

Preuß ersetzt Marlene Fichtner im DSV-Aufgebot. Zudem gehen Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Anna Weidel und Jula Kink an den Start. Selina Grotian fällt wegen einer Erkrankung weiterhin aus.

Biathlon: So können Sie den Sprint der Frauen heute LIVE im TV verfolgen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die 31-jährige Preuß steht bei der letzten Station des Jahres in den französischen Alpen besonders im Fokus. Schließlich lief die bisherige Saison alles andere als rund.

Biathlon: Preuß bislang mit enttäuschenden Ergebnissen

Zunächst hatte Preuß in Östersund mit der Staffel auf Rang elf und im Einzel mit vier Schießfehlern auf einem indiskutablen 29. Platz ein Debakel erlebt. Danach fiel sie wegen Influenza und Corona aus. In Schweden verpasste Preuß deshalb Sprint und Verfolgung, beim jüngsten Weltcup in Hochfilzen fehlte sie komplett.

Der Kampf um die Große Kristallkugel erscheint daher schon jetzt nahezu aussichtslos. Doch zunächst muss Preuß Ergebnisse liefern, um die DSV-Norm (einmal Top acht oder zweimal Top 15) zu erfüllen.