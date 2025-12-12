Biathlon heute: Sprint der Männer LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

Nach Östersund steht in Hochfilzen der nächste Sprint an. Heute (ab 11.25 Uhr im LIVETICKER) starten die deutschen Biathleten in Hochfilzen über zehn Kilometer.
Greift Nawrath die Favoriten an?
Beim Herrenteam kann der DSV in Hochfilzen auf die komplette Mannschaft setzen. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Philipp Horn, Danilo Riethmüller, Simon Kaiser und David Zobel haben große Pläne. Der Weltcup in Österreich beginnt für die Männer mit dem Sprint. An dem Wochenende stehen auch die Verfolgung und Staffeln auf dem Plan.
Biathlon: So können Sie den Sprint der Männer heute LIVE im TV verfolgen
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: Sportschau, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Bester Deutscher beim vergangenen Sprint in Östersund war Philipp Nawrath, der mit Platz zwölf das stärkste Ergebnis des DSV-Teams erzielte. Damit lag er deutlich vor seinen Teamkollegen Strelow (20.), Zobel (26.), Horn (30.), Riethmüller (44.) und Kaiser (47.).
In Hochfilzen bietet sich den deutschen Herren nun die Chance, auf die Leistungen aus Östersund aufzubauen und diese weiter zu verbessern. Gelingt es, am Schießstand stabil zu bleiben und läuferisch zuzulegen, kann das DSV-Team im Sprint über zehn Kilometer ein deutlich stärkeres Ergebnis erzielen.
Die Weltspitze ist aber für die deutschen Starter noch recht weit weg. Zum Saisonstart dominierten die Norweger um Johan-Olav Botn, Martin Uldal und Sturla Holm Laegreid bereits wieder. Doch auch der Franzose Quentin Fillon Maillet und der Schwede Sebastian Samuelsson präsentierten sich in überragender Form.