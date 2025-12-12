Biathlon heute: Sprint der Männer LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 12.12.2025 • 08:30 Uhr Heute steigt in Hochfilzen der Sprint der Herren – die deutschen Athleten greifen mit sechs Startern an. Hier können Sie das Event live verfolgen.

Nach Östersund steht in Hochfilzen der nächste Sprint an. Heute (ab 11.25 Uhr im LIVETICKER) starten die deutschen Biathleten in Hochfilzen über zehn Kilometer.

Beim Herrenteam kann der DSV in Hochfilzen auf die komplette Mannschaft setzen. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Philipp Horn, Danilo Riethmüller, Simon Kaiser und David Zobel haben große Pläne. Der Weltcup in Österreich beginnt für die Männer mit dem Sprint. An dem Wochenende stehen auch die Verfolgung und Staffeln auf dem Plan.

Biathlon: So können Sie den Sprint der Männer heute LIVE im TV verfolgen

Bester Deutscher beim vergangenen Sprint in Östersund war Philipp Nawrath, der mit Platz zwölf das stärkste Ergebnis des DSV-Teams erzielte. Damit lag er deutlich vor seinen Teamkollegen Strelow (20.), Zobel (26.), Horn (30.), Riethmüller (44.) und Kaiser (47.).

In Hochfilzen bietet sich den deutschen Herren nun die Chance, auf die Leistungen aus Östersund aufzubauen und diese weiter zu verbessern. Gelingt es, am Schießstand stabil zu bleiben und läuferisch zuzulegen, kann das DSV-Team im Sprint über zehn Kilometer ein deutlich stärkeres Ergebnis erzielen.