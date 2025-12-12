Biathlon: Erstes Podium! Deutscher Coup im Sprint

SPORT1 12.12.2025 • 12:39 Uhr Beim Sprint in Hochfilzen läuft Philipp Horn zum ersten Mal auf das Podest. Der 31-Jährige ist überglücklich.

Philipp Horn hat für die erste Podiumsplatzierung des deutschen Biathlon-Teams im Olympia-Winter gesorgt. Der 31-Jährige belegte im Sprint von Hochfilzen nach einer fehlerfreien Schießleistung einen starken dritten Rang.

Für Horn war es das beste Ergebnis seiner Karriere. Bisher war er im Weltcup zweimal Vierter geworden.

Horn jubelt: „Es war einfach geil heute“

„Ich habe in den letzten zwei Jahren schon gespürt, dass ich es drauf habe. Das war immer mein großes Ziel. Ich bin einfach nur happy, es war einfach geil heute“ sagte Horn in der ARD.

Vor allem am Schießstand lief endlich alles für den DSV-Athleten zusammen. „Das war heute mein absoluter Fokus. Ich war so konzertiert. Es war einfach das perfekte Rennen heute“, freute sich Horn.

Auf Sieger Tommaso Giacomel (0) fehlten Horn über die zehn Kilometer nur sechs Sekunden. Zweiter hinter dem Italiener, der sein zweites Weltcuprennen gewann, wurde der Franzose Eric Perrot (0/+4,0). Der Norweger Johan-Olav Botn (0/+9,1), der in der bisherigen Saison mit zwei Siegen und einem dritten Platz überragt hatte, musste sich diesmal hinter Horn mit Rang vier zufriedengeben.

Biathlon: DSV-Duo verpasst Top Ten

Mit Rang drei machte Horn auch Hoffnungen mit Blick auf Olympia in Mailand und Cortina. Als Achter in Östersund hatte er schon vorher für das beste deutsche Männer-Ergebnis gesorgt. Philipp Nawrath (1/+52,4) und Justus Strelow (1/+1:06,9) verpassten beim Sprint von Hochfilzen dagegen die Top ten deutlich.

Am Freitagnachmittag (14.15 Uhr) geht es mit dem Sprint der Frauen über 7,5 km weiter. Franziska Preuß und Selina Grotian fehlen krankheitsbedingt. Am Samstag stehen der Verfolger der Männer über 12,5 km (12.00 Uhr) und die Staffel der Frauen (14.15) auf dem Programm.

Der Weltcup in Hochfilzen wird dann am Sonntag mit der Staffel der Männer (12.00 Uhr) und der Verfolgung der Frauen (14.45 Uhr) abgeschlossen.

