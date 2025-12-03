Biathlon: Horn läuft in die Top Ten

SID 03.12.2025 • 17:11 Uhr Die deutschen Männer schneiden im Einzel deutlich besser ab als die Frauen. Der Sieg geht an einen Norweger.

Philipp Horn hat beim Weltcup in Östersund im ersten Einzelrennen des Olympia-Winters die erhoffte Top-Ten-Platzierung erreicht. Der Biathlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) verpasste zwar das Podium, doch mit Platz acht und einer starken Laufleistung konnte der 31-Jährige durchaus überzeugen.

Der Sieg über die 20 km ging an Johan-Olav Botn aus Norwegen. Der 26-Jährige triumphierte bei seinem ersten Weltcupsieg mit fehlerloser Schießleistung vor seinem Teamkollegen Martin Uldal (0/+57,7 Sekunden) und Sebastian Samuelsson aus Schweden (1/+1:00,0 Minute). Horn hatte nach zwei Schießfehlern 2:36,1 Minuten Rückstand. Philipp Nawrath (2/+3:12,7) und Justus Strelow (2/3:19,4) belegten die Ränge 13 und 14.

Die DSV-Frauen hatten am Dienstag dagegen im Einzel ein Debakel erlebt. Janina Hettich-Walz war auf Rang 17 noch die Beste gewesen, Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß hatte einen ernüchternden 29. Rang belegt.