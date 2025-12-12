Biathlon-Juwel schreibt Geschichte

Samuel Kucza 12.12.2025 • 22:41 Uhr Grzegorz Galica schreibt bei seinem Weltcup-Debüt in Hochfilzen Geschichte. Der 18-jährige Pole holt im Sprint erstmals Weltcup-Punkte und ist damit der jüngste Punktesammler des 21. Jahrhunderts.

Grzegorz Galica hat bei seinem ersten Start im Biathlon-Weltcup direkt einen historischen Meilenstein gesetzt.

Der Pole belegte beim Sprint im österreichischen Hochfilzen den 24. Platz und sammelte damit 17 Weltcup-Punkte. Mit 18 Jahren, acht Monaten und 29 Tagen ist Galica der jüngste Punktesammler im Biathlon-Weltcup des 21. Jahrhunderts. Zuvor hielt Ren Long aus China den Rekord (19 Jahre, zwei Monate, 21 Tage).

Historisches Weltcup-Debüt

Galica, der bereits zahlreiche Medaillen bei Juniorenmeisterschaften gewonnen hat, zeigte bei seinem Debüt eine fehlerfreie Schießleistung in beiden Positionen und kämpfte auf der Strecke engagiert gegen die internationale Konkurrenz.

Mit seinem couragierten Auftritt ließ das Nachwuchsathlet zahlreiche etablierte Weltcup-Athleten hinter sich.

Der 18-Jährige war kurzfristig für die Weltcup-Wettkämpfe nominiert worden und nutzte die sich bietende Chance eindrucksvoll. Entsprechend emotional zeigte sich Galica nach dem Rennen.

„Es ist nicht nur mein Debüt, sondern die Erfüllung eines Traums. Ich hatte Tränen vor Glück, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe“, sagte er im Anschluss bei TVP Sport.

Biathlon-Juwel qualifiziert sich für Verfolgung

Durch sein Ergebnis qualifizierte sich Galica zudem für die Verfolgung und erhält damit eine weitere Möglichkeit, sich auf der großen Weltcup-Bühne zu präsentieren.

Auch Teamkollege Konrad Badacz wusste zu überzeugen. Der 22-Jährige belegte den 25. Platz und erzielte damit das beste Weltcup-Ergebnis seiner bisherigen Karriere.