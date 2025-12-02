Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Biathlon
Biathlon
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Biathlon>

Biathlon: Klebstoff-Problem? Biathlon-Bosse reagieren!

Klebstoff? Biathlon-Verband reagiert

Dass sich die Trikotnummern lösen, ist ein Aufreger-Thema beim Auftakt des Biathlon-Weltcups in Östersund. Der Weltverband IBU gelobt Besserung.
Die deutsche Frauen-Staffel um Franziska Preuß hat zum Auftakt des Olympia-Winters enttäuscht und das Podium deutlich verpasst. Das DSV-Quartett mit Gesamtweltcupsiegerin Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian musste sich beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund mit Rang elf zufrieden geben.
Daniel Höhn
Dass sich die Trikotnummern lösen, ist ein Aufreger-Thema beim Auftakt des Biathlon-Weltcups in Östersund. Der Weltverband IBU gelobt Besserung.

Nachdem sich einige Biathleten beim Weltcup-Auftakt in Östersund über das Herunterfallen der Trikotnummern auf die Piste beklagt haben, hat der Weltverband IBU Besserung in Sachen Klebstoff versprochen.

„Wenn sie an den Skiern kleben bleiben, ist es kritisch. Dann kann man stolpern oder stürzen. Das will niemand“, sagte zum Beispiel Vetle Sjastad Christiansen dem Sender NRK.

Sturla Holm Lägreid wurde deutlicher: „Der Klebstoff an diesen Startnummern war schlecht. Ich weiß nicht, ob es ein neuer Hersteller war, aber vorher war es sehr guter Klebstoff und man hat sie kaum abbekommen. Jetzt war es das komplette Gegenteil.“

Biathlon-Verband IBU hat Problem erkannt

Der Italiener Tommaso Giacomel meinte, dass es „nicht so gut“ sei, „wenn man mit den Skiern drüberfährt“.

„Die letzten Male waren sie viel besser“, sagte auch der Franzose Eric Perrot: „Ich denke, es fehlte etwas Klebstoff. Ich glaube, sie haben etwas Neues ausprobiert, das nicht so gut funktioniert hat. Aber ich wette, dass sie es lösen.“

Laut IBU-Pressechef Christian Winkler hat der Weltverband das Problem erkannt und bereits neue Aufkleber produzieren lassen, damit sich beim nächsten Weltcup in Hochfilzen (ab 12. Dezember) das Klebstoff-Problem nicht ausweitet.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite