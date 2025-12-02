Biathlon: Klebstoff-Problem? Biathlon-Bosse reagieren!

Daniel Höhn 02.12.2025 • 13:48 Uhr Dass sich die Trikotnummern lösen, ist ein Aufreger-Thema beim Auftakt des Biathlon-Weltcups in Östersund. Der Weltverband IBU gelobt Besserung.

Nachdem sich einige Biathleten beim Weltcup-Auftakt in Östersund über das Herunterfallen der Trikotnummern auf die Piste beklagt haben, hat der Weltverband IBU Besserung in Sachen Klebstoff versprochen.

„Wenn sie an den Skiern kleben bleiben, ist es kritisch. Dann kann man stolpern oder stürzen. Das will niemand“, sagte zum Beispiel Vetle Sjastad Christiansen dem Sender NRK.

Sturla Holm Lägreid wurde deutlicher: „Der Klebstoff an diesen Startnummern war schlecht. Ich weiß nicht, ob es ein neuer Hersteller war, aber vorher war es sehr guter Klebstoff und man hat sie kaum abbekommen. Jetzt war es das komplette Gegenteil.“

Biathlon-Verband IBU hat Problem erkannt

Der Italiener Tommaso Giacomel meinte, dass es „nicht so gut“ sei, „wenn man mit den Skiern drüberfährt“.

„Die letzten Male waren sie viel besser“, sagte auch der Franzose Eric Perrot: „Ich denke, es fehlte etwas Klebstoff. Ich glaube, sie haben etwas Neues ausprobiert, das nicht so gut funktioniert hat. Aber ich wette, dass sie es lösen.“