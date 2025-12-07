Biathlon: Nächster deutscher Ausfall nach Preuß! Verfolgung der Frauen heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.12.2025 • 11:05 Uhr Beim Biathlon-Weltcup in Östersund steht am Sonntag die Verfolgung bei den Frauen an. Neben Franziska Preuß gibt es für die DSV-Frauen noch einen weiteren Ausfall. Hier können Sie das Event live verfolgen.

Nach dem Sprint ist vor der Verfolgung. Am Sonntag (13.15 Uhr im LIVETICKER) starten die deutschen Biathletinnen zum Weltcup-Abschluss im schwedischen Östersund über zehn Kilometer.

Dabei wird neben Franziska Preuß nun auch Selina Grotian fehlen, wie der DSV am Sonntag mitteilte. Die 21-Jährige sei aufgrund eines Infekts „leider nicht startfähig“. Der Verband hofft, dass Grotian nach erfolgter Regeneration in Hochfilzen wieder an den Start gehen kann. Der Weltcup in Österreich beginnt am Freitag, dem 12. Dezember, um 14.15 Uhr mit dem Sprint der Frauen.

Ebenfalls nicht mit am Start ist die Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison. Preuß fehlte wegen Halsschmerzen bereits am Freitag beim Sprint. „Um den weiteren Saisonverlauf nicht zu gefährden, haben wir gemeinsam mit ihr beschlossen, kein Risiko einzugehen, um schnellstmöglich wieder eine Wettkampffähigkeit herzustellen“, hatte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld mitgeteilt.

Biathlon: Tannheimer überrascht beim Sprint

Beim Sprint hatte Julia Tannheimer positiv überrascht, die das Treppchen um eine halbe Minute verpasste und als beste DSV-Athletin Achte wurde. Dadurch erfüllte die 20-Jährige die Olympia-Norm. „Ich bin froh, dass die Norm abgehakt ist. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung“, hatte sich Tannheimer gefreut.

Ebenfalls in die Punkte waren Grotian und Vanessa Voigt gelaufen. Janina Hettich-Walz kosteten drei Schießfehler ein Top-Ergebnis. Für Anna Weidel und Marlene Fichtner reichte es immerhin zur Qualifikation für die Verfolgung.