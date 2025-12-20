Olympia-Traum geplatzt! Sorgen um deutsche Biathletin

SID 20.12.2025 • 11:35 Uhr Johanna Puff muss ihren Traum von Olympia endgültig begraben. Die deutsche Biathletin erhält eine unschöne Nachricht.

Für die deutsche Biathletin Johanna Puff ist der Traum von Olympia endgültig vorbei: Die 23-Jährige leidet an einer Myorkarditis, einer Herzmuskelentzündung. Sie müsse „in den nächsten Wochen mit Training und Wettkämpfen aussetzen“, schrieb Puff auf Instagram.

Das Talent des Deutschen Skiverbandes (DSV) war zuletzt beim IBU-Rennen in Obertilliach kollabiert und ins Krankenhaus gebracht worden.

Jetzt habe sie „endlich Klarheit darüber, was in den vergangenen Wochen los war“, so Europameisterin Puff: „Aber es ist schwer zu akzeptieren – besonders kurz vor dem Saisonstart mit klaren Zielen. Trotzdem muss meine Gesundheit an erster Stelle stehen.“

Biathlon: Puff wollte sich über IBU-Cup zurückkämpfen

Die Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina (6. biss 22. Februar) wären für Puff ohnehin gering gewesen.

In diesem Winter hatte sie bisher noch nicht zum deutschen Weltcup-Aufgebot um Franziska Preuß gehört. Über den IBU-Cup hatte sie sich zurückkämpfen wollen.