Biathlon-Schock: Deutsches-Talent während Rennen kollabiert

Benedikt Lohr 09.12.2025 • 10:42 Uhr Schock beim IBU-Cup: Johanna Puff bricht mitten im Rennen zusammen und sorgt für einen dramatischen Moment im deutschen Biathlon-Team.

Die deutsche Biathletin Johanna Puff ist beim Verfolgungsrennen des IBU-Cups am Wochenende im österreichischen Obertilliach während des Wettkampfs kollabiert und hat das Rennen abbrechen müssen.

Im Biathlon-Podcast Extrarunde berichtete Teamkollege David Zobel über die Ereignisse im Rennen. „Johanna ist an einem Anstieg kollabiert und musste ins Krankenhaus abtransportiert werden“, sagte der 29-Jährige.

In der offiziellen Ergebnisliste war die 23-Jährige lediglich mit einem „DNF“ (Did Not Finish) aufgeführt worden. Angaben zu den Gründen für den Rennabbruch hatte der Deutsche Skiverband zunächst nicht gemacht.

Nach einer Untersuchung im Krankenhaus folgte jedoch eine erste Entwarnung. Puff konnte noch am selben Tag wieder entlassen werden. „Es geht ihr so weit gut, hat der Physio gesagt“, erklärte Zobel weiter.

Biathlon: Schwierige Monate für Puff

Der Zusammenbruch kommt für Puff nach schwierigen Monaten. Die Athletin vom SC Bayrischzell hatte zuletzt mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Die Deutschen Meisterschaften im September verpasste sie krankheitsbedingt. In der Weltcup-Qualifikation in Ruhpolding reichte es zunächst nicht für den IBU-Cup.

Erst kurzfristig wurde sie für die Rennen in Obertilliach nachnominiert. Dort startete sie in zwei Sprint-Rennen und belegte die Plätze 50 und 46.