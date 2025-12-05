Biathlon: Sprint der Frauen heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Preuß fällt aus!

SPORT1 05.12.2025 • 10:25 Uhr Die deutschen Biathlon-Frauen sind am Freitag im Sprint gefordert. Allerdings fällt Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß kurzfristig aus

Die deutschen Biathlon-Frauen suchen in der neuen Saison noch nach ihrer Form. Beim Sprint heute in Östersund (ab 16 Uhr im LIVETICKER) will das Team zurück in die Erfolgsspur.

Allerdings fällt die Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß kurzfristig wegen einer Erkältung aus. Deshalb wird auch die Verfolgung ohne sie stattfinden. „Sie fühlt sich seit Donnerstag krank, verbunden mit Halsschmerzen. Um den weiteren Saisonverlauf nicht zu gefährden, haben wir gemeinsam mit ihr beschlossen, kein Risiko einzugehen, um schnellstmöglich wieder eine Wettkampffähigkeit herzustellen“, sagte DSV-Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld.

Biathlon: So können Sie den Sprint der Frauen heute LIVE im TV verfolgen

Es werden 7,5 Kilometer gelaufen, zudem müssen die Biathletinnen zweimal am Schießstand antreten. Statt Strafminuten gibt es für jeden Fehlschuss eine Strafrunde, die mit etwa 25 Sekunden Extrazeit bemessen wird.

Damit werden Fehler am Schießstand - verglichen mit Strafminuten im Einzel allerdings - deutlich weniger bestraft. Für die deutsche Mannschaft könnte das ein Vorteil sein. Schließlich hatten sich die sieben DSV-Frauen im Einzel kumuliert stolze 39 Fehler erlaubt.

Wierer geht als Gesamtführende in den Sprint

Als Gesamtführende geht Dorothea Wierer in den Sprint. Die Italienerin hatte sich mit einem Sieg im Einzel beeindruckend zurückgemeldet und wird auch beim Sprint zu den Top-Favoritinnen zählen.