Biathlon: Staffel der Männer beim Weltcup in Hochfilzen heute live im TV, Stream und Ticker

Nach einem starken Auftritt von Philipp Horn gehen die deutschen Biathlon-Männer mit Rückenwind in die Staffel von Hochfilzen. Was ist für das DSV-Team drin? SPORT1 zeigt, wie Sie das Event verfolgen können.

Am Sonntag (12.00 Uhr im LIVETICKER) steht in Hochfilzen die Herrenstaffel auf dem Programm – für die deutschen Biathleten eine echte Chance, an die jüngsten Erfolge anzuknüpfen.

Nach dem fulminanten dritten Platz von Philipp Horn im Sprint und einem starken vierten Rang im gestrigen Verfolgungsrennen dürfte das deutsche Team mit ordentlich Rückenwind in das Staffelrennen gehen. Für Deutschland gehen David Zobel, Philipp Nawrath, Horn und Justus Strelow an den Start.

Biathlon: So können Sie die Staffel der Männer in Hochfilzen heute LIVE im TV verfolgen

Doch die Konkurrenz ist stark: Besonders die Norweger gelten als große Favoriten. Schon beim Weltcup-Auftakt sicherten sich die Skandinavier den Sieg - angeführt von Sturla Holm Lægreid, dem Gesamtweltcup-Sieger der Vorsaison.