Biathlon: Verfolgung der Männer heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.12.2025 • 12:00 Uhr Beim Biathlon-Weltcup in Östersund steht am Sonntag die Verfolgung bei den Herren an. Hier können Sie das Rennen live verfolgen.

Nach dem Sprint ist vor der Verfolgung. Am Sonntagnachmittag (15.20 Uhr im LIVETICKER) geht es für die Biathleten um den nächsten Sieg.

Der bisherige Dominator in Östersund ist der Norweger Johan-Olav Botn. Der Norweger gewann sowohl das 20-Kilometer-Einzelrennen als auch die Verfolgung. Macht er am Sonntag den Hattrick perfekt? Für den 26-Jährigen waren es seine ersten beiden Weltcup-Siege in seiner Karriere.

Biathlon: Hier können Sie die Verfolgung der Herren live erleben

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de

Bei dem Sprint am Samstag kam Philipp Nawrath als bester DSV-Skijäger auf Rang zwölf. Trotz fehlerfreien Schießens fehlten nach zehn Kilometern letztlich fast 40 Sekunden aufs Podest. Mit seiner zweiten Platzierung unter den besten 15 knackte der Bayer die Olympia-Norm.

Selbiges gelang auch Justus Strelow (0 Strafrunden/+1:01,0 Minuten), der direkt dahinter auf Rang 13 landete. Philipp Horn (2/+1:06,2) ließ nach seinem achten Rang im Einzel nun mit zwei Fehlern im Stehendanschlag eine Topplatzierung liegen und kam auf Position 16 ins Ziel.