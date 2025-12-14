Deutsche Biathletinnen verpassen Podium

SID 14.12.2025 • 15:24 Uhr Die deutschen Biathletinnen haben das Podest deutlich verpasst. Die DSV-Athletinnen haben beim Sieg von Lisa Vittozzi keine Chance.

Anna Weidel hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen für eine weitere Top-10-Platzierung gesorgt. Die 29-Jährige belegte nach Rang acht im Sprint auch in der Verfolgung einen guten zehnten Platz, verpasste das Podium aber deutlich.

Vanessa Voigt, die im Sprint als Siebte noch überzeugt hatte, fiel weit zurück. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß und Selina Grotian fehlten erkrankt.

Biathlon: Vittozzi kämpft sich von Rang 14 zum Sieg

Der Sieg im Rennen über 10 km ging an die fehlerfreie Italienerin Lisa Vittozzi, die sich von Rang 14 nach vorne schob.

Die Weltcupführende Anna Magnusson (Schweden/1/+11,4) belegte vor Maren Kirkeeide aus Norwegen (3/+39,5) Platz zwei.

Weidel hatte nach zwei Schießfehlern 55,7 Sekunden Rückstand. Voigt (+2:07,2 Minuten) musste sich nach drei Fehlern mit Rang 29 begnügen.