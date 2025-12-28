Biathlon: World Team Challenge auf Schalke heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 28.12.2025 • 15:00 Uhr Die Biathlon World Team Challenge startet in der Arena auf Schalke mit neuem Rundkurs und zwei deutschen Teams. Die deutschen Duos peilen den ersten Sieg seit neun Jahren an, während internationale Top-Teams für zusätzliche Spannung sorgen.

Die Biathlon World Team Challenge kehrt zurück nach Schalke – zum 22. Mal messen sich Top-Athleten am Sonntagabend (ab 18 Uhr) in der Arena. Dieses Jahr sorgt ein neuer Rundkurs für zusätzliche Spannung.

Für Deutschland gehen zwei Teams ins Rennen: Janina Hettich-Walz und Justus Strelow sowie Marlene Fichtner und Danilo Riethmüller.

Biathlon auf Schalke heute im TV: So können Sie die World Team Challenge LIVE verfolgen

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: ARD Mediathek, Discovery+

ARD Mediathek, Discovery+ Ticker: -

Strelow und Hettich-Walz auf Siegkurs?

Die deutschen Duos wollen den ersten Sieg seit neun Jahren holen. Hettich-Walz kehrt nach ihrer Babypause auf die Strecke zurück und startet zum zweiten Mal auf Schalke.

Strelow zählt zu den besten Schützen und belegte im Vorjahr gemeinsam mit Anna Weidel den zweiten Platz. Fichtner feiert ihr Debüt, während Riethmüller bereits Erfahrung aus Nachwuchsrennen auf Schalke mitbringt.

Internationale Top-Teams auf Schalke

Auch international ist das Feld stark besetzt. Eingeladen wurden unter anderem Team Frankreich mit Fabien Claude und Lou Jeanmonnot, Titelverteidiger Norwegen mit Juni Arnekleiv und Mats Överby sowie das finnische Duo Suvi Minkkinen und Tero Seppälä. Weitere Teams kommen aus Belgien, Slowenien, Tschechien, Österreich und der Schweiz.

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat die Streckenführung überarbeitet und den Rundkurs auf 1,4 Kilometer verlängert.