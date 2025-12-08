Biathlon: Preuß meldet sich nach Rückschlag: "Es geht aufwärts"

SID 08.12.2025 • 18:27 Uhr Die Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß äußert sich zu ihrer Zwangspause. Ob sie in Hochfilzen an den Start gehen kann, ist unklar.

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß befindet sich nach ihrer krankheitsbedingten Pause auf dem Weg der Besserung, muss aber um ihren Start beim Weltcup in Hochfilzen bangen.

„Leider hat’s mich letzte Woche mit Influenza und Corona erwischt“, schrieb die 31-Jährige am Montag bei Instagram: „Es geht aufwärts, aber noch heißt es abwarten und Tee trinken.“ Weiter ergänzte sie mit zwei gekreuzten Fingern die Hoffnung, „dass die Energie schnell zurückkommt!“

Ob Preuß beim Weltcup in Österreich allerdings schon wieder antreten kann, ist damit weiterhin offen. Die Biathletinnen beginnen in Hochfilzen am Freitag (14.15 Uhr im LIVETICKER) mit dem Sprint über 7,5 Kilometer, bis Sonntag folgen noch die Staffel und Verfolgung.

Weltcup startet für Preuß mit zahlreichen Rückschlägen

Für Preuß lief der Auftakt in den Olympia-Winter bislang alles andere als nach Plan. Mit der Frauen-Staffel hatte sie in Östersund einen indiskutablen elften Rang belegt und sich dabei sogar eine Strafrunde geleistet.

Auch im Einzel über 15 km war es für die Bayerin auf einem ernüchternden 29. Rang so gar nicht nach Wunsch gelaufen. Den Sprint und die Verfolgung verpasste sie dann jeweils wegen ihrer Krankheit.

„Sie fühlt sich seit Donnerstag krank, verbunden mit Halsschmerzen. Um den weiteren Saisonverlauf nicht zu gefährden, haben wir gemeinsam mit ihr beschlossen, kein Risiko einzugehen, um schnellstmöglich wieder eine Wettkampffähigkeit herzustellen“, sagte DSV-Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld im Rahmen der Wettkämpfe am Wochenende.