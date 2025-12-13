DSV-Frauenstaffel läuft aufs Podium

SPORT1 13.12.2025 • 15:27 Uhr Das DSV-Quartett leistet auch ohne Preuß und Grotian Wiedergutmachung für den verpatzten Auftakt.

Großer Erfolg für die deutsche Biathlon-Staffel. Die Frauen-Staffel hat beim Weltcup in Hochfilzen auch ohne die erkrankten Franziska Preuß und Selina Grotian den erhofften Podiumsplatz erreicht.

Beim Rennen über die 4x6 km wurden Anna Weidel, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt Dritte und leisteten Wiedergutmachung für das Staffel-Debakel von Östersund.

Zum Weltcup-Auftakt hatte das DSV-Quartett in der Besetzung Preuß, Voigt, Hettich-Walz und Grotian nur den indiskutablen elften Rang belegt.

Schweden (0+7) siegte souverän vor Norwegen (0+9/+40,3) und dem deutschen Team (0+8), das 51,3 Sekunden zurücklag. Voigt, die am Freitag schon im Sprint als Siebte überzeugt hatte, blieb als Schlussläuferin sogar fehlerfrei.

Biathlon: Deutschland trotzt auch zwei kleinen Stürzen

Der Erfolg der deutschen Staffel war umso bemerkenswerter, da gleich zwei deutsche Biathletinnen Pech auf der Strecke hatten. Sowohl Startläufern Anna Weidel als auch Janina Hettich-Walz gerieten unverschuldet ins Straucheln, weil ihnen die Konkurrentinnen auf die Skier und Stöcke stiegen.

„Da bin ich an einem Stock von einer Kollegin hängen geblieben. Zum Glück hat es aber nicht allzu viel Zeit gekostet“, analysierte ihren Sturz in der ARD.

Glück für beide: Sie gerieten nur kurz ins Straucheln, konnten gleich weiterlaufen und verloren nur wenige Sekunden.

