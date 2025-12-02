Emotionale Herrmann-Wick: Dahlmeier "im Herzen bei uns"

SID 02.12.2025 • 15:27 Uhr Laura Dahlmeier stand nach ihrer aktiven Karriere für das ZDF vor der Kamera. Vor dem Einzel der Frauen in Östersund erinnert sich ihre Nachfolgerin an die tödlich verunglückte Ex-Biathletin.

Denise Herrmann-Wick hat vor der ersten ZDF-Übertragung des Biathlon-Winters noch einmal emotional an die tödlich verunglückte Laura Dahlmeier erinnert.

„Sie hat tiefe Spuren hinterlassen, wie auch in vielen anderen Bereichen des Lebens. Es geht hier natürlich besonders die Lücke auf. Aber das, was sie erreicht hat und das, was sie hinterlassen hat, das bleibt für die Ewigkeit. Deswegen ist sie im Herzen noch bei uns“, sagte die Freundin und ehemalige Teamkollegin von Dahlmeier vor dem Start des Einzels der Frauen beim Weltcup in Östersund bewegt.

Dahlmeier fehlt erstmals als Expertin des Senders. „Sie hat immer motiviert, die Mannschaft und uns immer angestoßen. Und das sollte uns den Mut geben, dann auch hier weiterzumachen, frei nach ihrem Motto: ‚Scheiß dir nix, dann fehlt dir nix‘“, sagte Sven Fischer.

Dahlmeier war ZDF-Expertin

Olympiasiegerin Herrmann-Wick (36) wird künftig beim ZDF neben Fischer (54) als alleinige Expertin auftreten.

Nach ihrem Karriereende 2019 hatte Dahlmeier diesen Job mit Leidenschaft ausgeübt, ein Jahr zusammen mit Herrmann-Wick, und „dem Publikum den Biathlonsport kenntnisreich und authentisch nahegebracht“, wie ZDF-Sportchef Yorck Polus betonte.

Dahlmeier verunglückte beim Bergsteigen

Am 28. Juli war Dahlmeier im Alter von nur 31 Jahren beim Klettern am Laila Peak in Pakistan ums Leben gekommen. Die Nachricht hatte die gesamte Sportwelt geschockt, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekundete sein Beileid. Gleich mehrere Rettungs- und Bergungsversuche waren gescheitert, die Suche nach dem Leichnam wurde inzwischen abgebrochen.

Welche Bedeutung Dahlmeier für den Biathlonsport noch immer hat, unterstrich eine Aktion des Deutschen Skiverbandes: Der DSV vergibt künftig zu Ehren des Idols den „Laura-Dahlmeier-Preis“. Die Internationale Biathlon Union (IBU) hatte die zweimalige Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin zuletzt schon beim Loop-one-Festival in München mit einer „Minute of applause“ und einem Videoclip geehrt.