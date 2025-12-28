Biathlon-Durststrecke beendet: Deutsches Duo siegt auf Schalke

SID 28.12.2025 • 19:51 Uhr Die deutschen Biathleten überzeugen beim Arena-Klassiker auch ohne Franziska Preuß. Es reicht sogar für das Ende der neunjährigen Durststrecke.

Janina Hettich-Walz und Justus Strelow haben bei der stimmungsvollen Biathlon-Show auf Schalke die neunjährige deutsche Durststrecke eindrucksvoll beendet.

Das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) zeigte bei der 22. Auflage der World Team Challenge ein furioses Rennen und siegte mit lediglich einer Strafrunde mit 21,4 Sekunden Vorsprung vor den favorisierten Franzosen Lou Jeanmonnot und Fabien Claude. Vier Tage nach dem plötzlichen Tod ihres Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken wurde das norwegische Duo Juni Arnekleiv und Mats Överby Dritter.

„Es hat unglaublich viel Spaß gemacht“, sagte Strelow in der ARD: „Es freut mich, dass ich vor der Kulisse mein bestes Schießen zeigen konnte.“ Sie nehme „das positive Gefühl vom Schießstand mit“, ergänzte Hettich-Walz: „Ich hoffe, dass ich den Schwung mit ins neue Jahr nehmen kann.“

Den letzten deutschen Erfolg hatten die längst zurückgetretenen Vanessa Hinz und Simon Schempp 2016 geholt, insgesamt sind Hettich-Walz und Strelow beim Klassiker im Fußballstadion erst das vierte Siegerduo des DSV.

Biathlon: Platz eins und acht für Deutschland

Das Team Deutschland 1 hatte bereits nach dem Massenstart knapp geführt und setzte sich letztlich auch im Verfolgungsrennen souverän durch. Die zweite deutsche Mannschaft mit Marlene Fichtner und Danilo Riethmüller wurde vor rund 40.000 Zuschauern Achter.

Die modifizierte 1,4 km lange Runde in und außerhalb der Arena musste sowohl in Massenstart als auch der anschließenden Verfolgung neunmal gelaufen werden. Weltcuppunkte gibt es auf Schalke keine. Franziska Preuß hatte mit Blick auf die Olympischen Spiele ebenso wie zahlreiche andere Topathletinnen und -athleten auf einen Start verzichtet.