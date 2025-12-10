Krankheitswelle trifft Biathlon-Nation!

Benedikt Lohr 10.12.2025 • 13:56 Uhr Kurz vor dem Weltcup in Hochfilzen trifft eine Krankheitswelle Finnlands Biathlon-Team. Mehrere Athleten müssen deshalb kurzfristig ersetzt werden.

Finnlands Biathlon-Team hat kurz vor dem Weltcup in Hochfilzen eine Krankheitswelle zu verzeichnen und muss mehrere personelle Änderungen im Kader vornehmen.

Wie der finnische Verband auf Instagram mitteilte, gehören Noora Kaisa Keränen bei den Frauen sowie Kalle Loukkaanhuhta und Turkka Nieminen bei den Männern beim Weltcup in Österreich nicht mehr zum Aufgebot.

Bei den Frauen verzichtet der Verband auf Nachnominierungen. In Hochfilzen gehen Suvi Minkkinen, Sonja Leinamo, Venla Lehtonen und Inka Hämäläinen an den Start.

Bei den Männern rücken Arttu Heikkinen und Jimi Klemettinen aus dem IBU Cup in den Weltcup-Kader auf. Sie ergänzen das Team um Olli Hiidensalo, Tero Seppälä und Tuomas Harjula.

Finnland-Biathlon: „Ein konkurrenzfähiges und gesundes Team“

„Es kommt häufig vor, dass nach Saisonbeginn einige Krankheitsfälle auftreten“, schrieb der finnische Verband bei Instagram.

Intern gebe es „klare Vorschriften“, um auf diese Situation zu reagieren. In Hochfilzen werde „ein konkurrenzfähiges und gesundes Team“ starten.

Trotz der Krankheitsfälle ist das finnische Team für den bevorstehenden Weltcup gut aufgestellt. Sonja Leinamo startete mit einem starken Ergebnis in die Saison und sicherte sich im Einzelrennen zum Auftakt in Östersund den zweiten Platz.