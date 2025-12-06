Nawrath bei zweitem Botn-Sieg auf Rang zwölf

SID 06.12.2025 • 17:44 Uhr Zwei deutsche Skijäger bleiben ohne Fehler am Schießstand. Trotzdem reicht es nicht für die Top Ten.

Die deutschen Biathleten müssen weiter auf den ersten Podestplatz der Saison warten. Philipp Nawrath kam als bester DSV-Skijäger im Sprint von Östersund auf Rang zwölf, trotz fehlerfreiem Schießen fehlten nach zehn Kilometern letztlich fast 40 Sekunden aufs Podest. Mit seiner zweiten Platzierung unter den besten 15 knackte der Bayer beim zweiten Saisonsieg von Shootingstar Johan-Olav Botn aus Norwegen die Olympia-Norm.

Selbiges gelang auch Justus Strelow (0 Strafrunden/+1:01,0 Minuten), der direkt dahinter auf Rang 13 landete. Philipp Horn (2/+1:06,2) ließ nach seinem achten Rang im Einzel nun mit zwei Fehlern im Stehendanschlag eine Topplatzierung liegen, kam auf Position 16 ein. Noch weiter zurück lagen Danilo Riethmüller (1/+1:37,7) und Simon Kaiser (2/+2:11,5), Lucas Fratzscher (4/+2:54,5) verpasste nach einem kompletten Aussetzer im Stehendschießen sogar die Verfolgung.

Vorne dominierten trotz des Rücktritts der Bö-Brüder die Norweger, wie am Mittwoch siegte der fehlerfreie Botn vor seinem Landsmann Martin Uldal (0/+11,1 Sekunden). Das rein norwegische Podest verhinderte der Franzose Quentin Fillon Maillet (0/+14,3) vor Sturla Holm Lägreid (1/+25,0).