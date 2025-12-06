Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Biathlon
Biathlon
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Biathlon>

Nawrath bei zweitem Botn-Sieg auf Rang zwölf

Norweger holt zweiten Weltcup-Sieg

Zwei deutsche Skijäger bleiben ohne Fehler am Schießstand. Trotzdem reicht es nicht für die Top Ten.
Philipp Nawrath im Flockenwirbel von Östersund
Philipp Nawrath im Flockenwirbel von Östersund
© IMAGO/TT/SID/Björn Larsson Rosvall
SID
Zwei deutsche Skijäger bleiben ohne Fehler am Schießstand. Trotzdem reicht es nicht für die Top Ten.

Die deutschen Biathleten müssen weiter auf den ersten Podestplatz der Saison warten. Philipp Nawrath kam als bester DSV-Skijäger im Sprint von Östersund auf Rang zwölf, trotz fehlerfreiem Schießen fehlten nach zehn Kilometern letztlich fast 40 Sekunden aufs Podest. Mit seiner zweiten Platzierung unter den besten 15 knackte der Bayer beim zweiten Saisonsieg von Shootingstar Johan-Olav Botn aus Norwegen die Olympia-Norm.

Selbiges gelang auch Justus Strelow (0 Strafrunden/+1:01,0 Minuten), der direkt dahinter auf Rang 13 landete. Philipp Horn (2/+1:06,2) ließ nach seinem achten Rang im Einzel nun mit zwei Fehlern im Stehendanschlag eine Topplatzierung liegen, kam auf Position 16 ein. Noch weiter zurück lagen Danilo Riethmüller (1/+1:37,7) und Simon Kaiser (2/+2:11,5), Lucas Fratzscher (4/+2:54,5) verpasste nach einem kompletten Aussetzer im Stehendschießen sogar die Verfolgung.

Vorne dominierten trotz des Rücktritts der Bö-Brüder die Norweger, wie am Mittwoch siegte der fehlerfreie Botn vor seinem Landsmann Martin Uldal (0/+11,1 Sekunden). Das rein norwegische Podest verhinderte der Franzose Quentin Fillon Maillet (0/+14,3) vor Sturla Holm Lägreid (1/+25,0).

Am Sonntag bestreiten neben den Männern (15.20 Uhr) auch die Frauen ihr Jagdrennen (13.15 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport). Julia Tannheimer startet dabei auf Rang acht als beste Deutsche, der Rest des Teams hat eine schlechte Ausgangsposition. Anführerin Franziska Preuß ist nach ihrer krankheitsbedingten Absage für den Sprint bereits abgereist, soll nach derzeitigem Stand am Freitag bei der zweiten Weltcup-Station in Hochfilzen aber wieder dabei sein.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite