Para-Biathlon: Walter wieder überragend

Nach Siegen zum Auftakt im Skilanglauf war die 21-Jährige auch in den Biathlon-Wettbewerben erfolgreich.

Fünfmal Gold, einmal Bronze: Biathlon-Paralympicssiegerin Leonie Walter hat ihren Traumstart in die Weltcup-Saison eindrucksvoll fortgesetzt. Nach drei Siegen zum Auftakt im Skilanglauf verbuchte die 21-Jährige noch zweimal Gold und einmal Bronze bei den Biathlon-Wettbewerben im kanadischen Canmore - und gewann damit in jedem ihrer Rennen eine Medaille.

Walter siegte im Sprint und in der Sprint-Verfolgung bei den Frauen mit Sehbehinderung. Im abschließenden Einzelrennen über 12,5 km wurde sie Dritte. "Dass es läuferisch hier so gut klappt, hätte ich nicht gedacht. Aber ich fühle mich in Canmore richtig wohl", sagte Walter, die 2022 Peking Gold gewonnen hatte. Der Sieg ging an ihre Landsfrau und Para-Sportlerin des Jahres Johanna Recktenwald, die die Langlauf-Wettkämpfe noch krank verpasst hatte.

Bei den Männern mit Sehbehinderung ist Lennart Volkert der deutsche Mann der Stunde. In der Sprint-Verfolgung holte er Bronze, das Einzelrennen gewann er. Bei den Frauen in der sitzenden Konkurrenz gab es einen Dreifach-Erfolg von Kendall Gretsch aus den USA. Anja Wicker (MTV Stuttgart) wurde zweimal Dritte und einmal Vierte.