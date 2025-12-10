Biathlon: Nächster Rückschlag für Preuß - auch Grotian fehlt beim Hochfilzen-Weltcup

SID 10.12.2025 • 11:30 Uhr Für Franziska Preuß wird es nichts mit einem Start beim anstehenden Weltcup. Auch Selina Grotian fehlt.

Für Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß und Selina Grotian wird es nichts mit einem Start beim anstehenden Weltcup in Hochfilzen. „Leider haben es Franzi Preuß und Selina Grotian nicht geschafft, rechtzeitig wieder fit zu werden“, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling am Mittwoch.

Marlene Fichtner wurde nachnominiert, zuvor standen bereits Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Anna Weidel und Julia Kink als Teilnehmerinnen für die Rennen in Österreich fest.

Preuß hatte zuletzt beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund Wettkämpfe wegen „Influenza und Corona“ verpasst, auch Grotian war erkrankt. „Wir hatten gehofft, dass es reichen könnte“, sagte Bitterling mit Blick auf Hochfilzen, „aber spätestens die letzte Nacht hat endgültige Klarheit gebracht.“

Für Preuß kann niemand nachnominiert werden

Das medizinische Team habe gemeinsam mit den Trainern entschieden, bei beiden den Fokus auf den Weltcup in Le Grand Bornand/Frankreich (18. bis 21. Dezember) zu legen. Dort gehe es darum „Selbstvertrauen zu sammeln, bevor es in die Weihnachtspause geht“.

Es konnte lediglich eine DSV-Biathletin nachnominiert werden, da Preuß als Gesamtweltcupsiegerin einen zusätzlichen Startplatz erhalten hatte. Kink hatte zunächst im Vergleich zu Östersund Fichtner ersetzt, nun ist die 22-Jährige doch dabei.

Biathlon: Zobel ersetzt Fratzscher

Bei den Männern gehen Justus Strelow, Philipp Nawrath, Philipp Horn, Danilo Riethmüller, Simon Kaiser sowie David Zobel an den Start. Letzterer ersetzt Lucas Fratzscher.