Biathlon: Preuß mit erstem Ausrufezeichen

Moritz Thienen 21.12.2025 • 12:58 Uhr Erste richtig starke Leistung von Franziska Preuß, die nach ihrer Rückkehr überzeugt und gleich die endgültig die Olympia-Norm packt.

Starkes Rennen von Franziska Preuß! Die Gesamtweltcupsiegerin des vorherigen Winters hat sich nach ihrer langen krankheitsbedingten Unterbrechung eindrucksvoll zurückgemeldet.

Im letzten Rennen vor der Weihnachtspause erreichte sie ihre beste Platzierung des Winters. Beim Biathlon-Weltcup in Le Grand Bornand belegte Preuß im Massenstart über 12,5 Kilometer nach einer Strafrunde den sechsten Platz (+18,0 Sekunden) und knackte gleich beim ersten Weltcup nach ihrer Rückkehr die Olympia-Norm.

„Es war ein sehr gutes Rennen“, sagte Preuß im ZDF: „Über Platz sechs am Ende bin ich sehr zufrieden.“ Hinter ihr zeigte auch Vanessa Voigt (1/+19,6) als Siebte eine starke Leistung. Dazu schaffte es auch DSV-Teamkollegin Anna Weidel (2/+20,3) als Zehnte in die Top Ten.

An der Spitze setzte sich die Norwegerin Maren Kirkeeide (1 Strafrunde) in einem engen Zielsprint vor den beiden Französinnen Lou Jeanmonnot (1) und Justine Braisaz-Bouchet (1/+0,8) durch.

Biathlon: Preuß bricht zu Beginn des Rennens ein Stock

Zu Beginn des Rennens lief es für Preuß zunächst nicht nach Plan, früh brach einer ihrer Stöcke. Davon ließ sich die Bayerin aber nicht verunsichern - und traf beim ersten Schießen wie auch ihre Teamkolleginnen alle Scheiben. Das Material funktionierte gut, und so lagen Preuß und Voigt auch nach ihren zweiten fehlerfreien Serien auf Podiumskurs.

Stehend patzte das DSV-Duo dann aber jeweils einmal, die Lücke zur Spitzengruppe ging nun auf. Mit fünf Treffern zum Abschluss blieben Preuß und Voigt aber gut im Rennen - und sicherten ihre Top-Ten-Platzierungen ab.

Ab 14.45 Uhr steht noch der Massenstart der Männer (im LIVETICKER) an. Aus deutscher Sicht gehören Philipp Nawrath, Philipp Horn, Justus Strelow und David Zobel zum 30-köpfigen Teilnehmerfeld. Zwischen den Jahren findet am 28. Dezember noch das traditionelle Showevent auf Schalke statt, bevor es dann Anfang Januar mit dem Weltcup in Oberhof weitergeht.

