Sprint: Preuß verpasst Topplatzierung bei Rückkehr

Im ersten Rennen nach ihrer Krankheitspause sammelt die Bayerin aber dennoch Selbstvertrauen.

Biathletin Franziska Preuß hat nach ihrer Krankheitspause eine solide Rückkehr in den Weltcup hingelegt, eine Topplatzierung aber verpasst. Die Gesamtweltcupsiegerin belegte im Sprint von Le Grand Bornand mit einem Schießfehler den 18. Rang (+1:00,1 Minuten) und schrammte damit nur knapp an der halben Olympia-Norm vorbei. Der Tagessieg im Frankreich ging an die fehlerfreie Hanna Öberg aus Schweden vor Lokalmatadorin Lou Jeanmonnot (0 Schießfehler/+3,3 Sekunden)

Beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) war Anna Weidel auf Platz 17 (0/+58,1). Hinter Weidel und Preuß belegte Vanessa Voigt (0/+1:02,6) den 19. Rang. Julia Tannheimer (2/+1:12,6 Minuten), Janina Hettich Walz (2/+1:21,2) und Julia Kink (1/+1:31,5) lagen deutlicher zurück.

Für Preuß beginnt in den französischen Alpen die Saison auf der letzten Station des Jahres quasi noch einmal von vorne. Zunächst hatte die Bayerin in Östersund mit schwachen Leistungen ein Debakel erlebt, danach fiel sie wegen Influenza und Corona aus. In Schweden verpasste Preuß deshalb Sprint und Verfolgung, beim jüngsten Weltcup in Hochfilzen fehlte sie komplett.