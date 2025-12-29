Strelow und Hettich-Walz wollen "Schwung mitnehmen"

SID 29.12.2025 • 05:35 Uhr Das Duo beendet die neunjährige deutsche Durststrecke auf Schalke. Das soll Rückenwind geben.

Janina Hettich-Walz verzichtete nach ihrem gemeinsamen Schalke-Coup mit Justus Strelow auf große Partypläne. „Also ich habe mein Baby zu Hause“, sagte die 29-Jährige und grinste breit: „Aber der nächste Weltcup steht auch schon bald an. Es ist die olympische Saison. Da muss man schauen, dass man sich gut regeneriert und keine Krankheit einfängt.“ Auch Strelow trat nach dem überraschenden Triumph lieber gleich die Heimreise an.

Die Schwarzwälderin und der Sachse siegten als erstes deutsches Duo seit 2016 auf Schalke - das soll für die Heimweltcups im Januar und die Olympischen Spiele im Februar Flügel verleihen.

„Ich nehme das positive Gefühl vom Schießstand mit, im Verfolger hat es ja auch bei mir ganz gut geklappt“, sagte Hettich-Walz: „Bislang blieb diese Saison leider die eine oder andere Scheibe zu viel stehen. Ich hoffe, dass ich den Schwung mit ins neue Jahr nehmen kann.“

Selbiges gilt für Strelow, der bei Laborbedingungen in der Schalker Fußball-Arena 39 von 40 Schüssen versenkte. „Ich hatte gerade stehend im ersten Trimester noch den einen oder anderen Fehler zu viel“, sagte der 28-Jährige: „Auf Schalke ist es jetzt optimal gelaufen, da nehme ich viel Selbstvertrauen mit. Ich weiß, dass meine Stärke am Schießstand wieder da ist. Damit freue ich mich auf die Heimweltcups, wo die Stimmung ähnlich sein wird.“