"Wow, haben Sie das gesehen?" Fairplay-Geste für deutschen Biathleten begeistert

Johannes Vehren 03.12.2025 • 17:28 Uhr Der deutsche Biathlet Philipp Nawrath verliert nach dem vierten Schießen in Östersund einen Stock. Der schuldige Kontrahent zeigt daraufhin wahre Größe.

Was für ein Sportsgeist! Nach dem vierten Schießen des Biathlon-Einzelrennens der Männer in Östersund hat der Deutsche Philipp Nawrath einen seiner beiden Stöcke verloren - der Schuldige bewies danach Größe.

Nawrath stand gleichzeitig mit Lovro Planko an der Schießanlage. Der Deutsche beendete sein Schießen kurz vor dem Slowenen, doch beim Wegpacken der Waffe und beim Weiterlaufen stieg er Nawrath auf seinen rechten Stock, wodurch der 32-Jährige nur noch mit einem weiterlaufen konnte.

Biathlon: Planko bügelt Missgeschick zu Ungunsten von Nawrath aus

Der Biathlet gestikulierte und forderte Hilfe, um einen Ersatzstock zu bekommen. Das bekam auch Planko mit, der daraufhin reagierte und dem Deutschen einen seiner Stöcke gab und selbst nur mit einem weiterfuhr.

„Oh, das ist Fairplay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer“, war ZDF-Kommentator Volker Grube überrascht und fügte hinzu: „Wow, haben Sie das gesehen? Da hat er die Schuld auf sich genommen und ihm einfach mal den Stock herübergereicht, wow“, war Grube begeistert.

Nach dem Rennen freute sich Nawrath im ZDF darüber: „Das war eine richtig gute Geste, dass er selbst seinen Stock hergibt. Er hat auch genau gepasst.“

Der Schuldige erklärte: „Wir haben die gleiche Zeit geschossen und ich bin auf seinen Stock gestiegen. Mein erster Gedanke war, dass ich ihm jetzt meinen geben muss. Ich habe ihm dann auch gesagt, dass es definitiv mein Fehler war.“

Erster Weltcup-Sieg für Norweger Both

Nawrath beendete letztlich das Rennen auf dem 13. Platz (+03:12,7) und war damit hinter Philipp Horn (8.) zweitbester Deutscher in Östersund.