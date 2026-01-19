Am Ende der Biathlon-Übertragung im ZDF kommt es zu einem Abschied

SPORT1 19.01.2026 • 16:55 Uhr Rund um den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding kam es zu einem schönen Moment. Ein langjähriger Mitarbeiter wird geehrt.

Sportlich war der Abschluss des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding wenig erfolgreich. Das deutsche Team um den bestplatzierten Philipp Nawrath auf Rang zehn verpasste das erhoffte Podest klar.

Wie gewohnt analysierte der übertragende Sender ZDF durch Moderator Alexander Ruda und Expertin Denise Herrmann-Wick anschließend das Rennen, ehe es zum Ende der Sendung zu einer Überraschung kam.

Denn Ruda wandte sich mit netten Worten an einen Kollegen, der seinen letzten Arbeitstag hatte: „Ich möchte mich im Namen des gesamten ZDF-Biathlon-Teams bei einem ganz besonderen Mitarbeiter bedanken, bei Andreas Lauterbach.“

„Er ist, kurz nachdem es die schwarz-weiß Berichterstattung gab, in die Biathlon-Berichterstattung eingestiegen und hat auch als Regisseur lange Zeit fürs ZDF gearbeitet“, sagte Ruda: „Heute war er hier in Ruhpolding das letzte Mal für die Weltregie zuständig.“

Biathlon: ZDF-Moderator lobt ehemaligen Kollegen

Lauterbach hatte über Jahre die Regie bei Biathlon-Events geleitet. Er war also für die Bilder zuständig, die die Biathlon-Fans in der gesamten Welt bei TV-Übertragungen zu sehen bekamen.