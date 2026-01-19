Am Ende der Biathlon-Übertragung im ZDF kommt es zu einem Abschied

Sportlich war der Abschluss des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding wenig erfolgreich. Das deutsche Team um den bestplatzierten Philipp Nawrath auf Rang zehn verpasste das erhoffte Podest klar.
Abschied bei Biathlon-Übertragung
Wie gewohnt analysierte der übertragende Sender ZDF durch Moderator Alexander Ruda und Expertin Denise Herrmann-Wick anschließend das Rennen, ehe es zum Ende der Sendung zu einer Überraschung kam.
Denn Ruda wandte sich mit netten Worten an einen Kollegen, der seinen letzten Arbeitstag hatte: „Ich möchte mich im Namen des gesamten ZDF-Biathlon-Teams bei einem ganz besonderen Mitarbeiter bedanken, bei Andreas Lauterbach.“
„Er ist, kurz nachdem es die schwarz-weiß Berichterstattung gab, in die Biathlon-Berichterstattung eingestiegen und hat auch als Regisseur lange Zeit fürs ZDF gearbeitet“, sagte Ruda: „Heute war er hier in Ruhpolding das letzte Mal für die Weltregie zuständig.“
Biathlon: ZDF-Moderator lobt ehemaligen Kollegen
Lauterbach hatte über Jahre die Regie bei Biathlon-Events geleitet. Er war also für die Bilder zuständig, die die Biathlon-Fans in der gesamten Welt bei TV-Übertragungen zu sehen bekamen.
„Er hat sehr großen Anteil daran, was heute medial aus dem Biathlon-Sport geworden ist“, lobte ihn ZDF-Moderator Ruda für seine Verdienste: „An dieser Stelle nochmal vielen Dank Andi und alles Gute für den weiteren Weg.“