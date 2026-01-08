Biathlon heute live im TV, Stream & Ticker - Der Sprint der Männer in Oberhof

Etwas früher als geplant geht der Heim-Weltcup im Biathlon für die Männer los. Da für Freitag Sturmböen vorhergesagt wurden, kam es zu einer Planänderung.
Biathlon: Was geht im Oberhof-Sprint?
Das Sprintrennen der Frauen um Franziska Preuß wurde von Freitag auf Donnerstag (14:15 Uhr) verlegt, weshalb der Sprint der Männer auf 11.30 Uhr geschoben wurde.
Biathlon heute im TV: So können Sie den Sprint der Männer LIVE verfolgen
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: sportschau.de, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Biathlon in Oberhof: So sieht das deutsche Team aus
Nach dem wetterbedingten Ruhetag am Freitag sollen am Wochenende alle Wettkämpfe planmäßig über die Bühne gehen. Für Samstag sind die Verfolgung der Männer (12.00 Uhr) sowie die Staffel der Frauen (14.25 Uhr) angesetzt, am Sonntag stehen die Staffel der Männer (11.00 Uhr) und die Verfolgung der Frauen (14.30 Uhr) an.
„Die Vorfreude, vor heimischem Publikum anzutreten, ist entsprechend groß“, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling: „Das Wettkampfprogramm mit Sprint, Verfolgungsrennen und insbesondere den Staffelwettbewerben, die in Deutschland stets einen besonderen Stellenwert haben, verspricht spannende Tage. Ziel ist es, dabei auch sportlich eine entsprechende Rolle zu spielen.“
Zum deutschen Männer-Team gehören in Oberhof Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Justus Strelow und David Zobel.