Biathlon: Disqualifiziert! Tränen-Drama um deutsches Duo

SPORT1 24.01.2026 • 15:01 Uhr Bitterer kann es kaum laufen: In der Single-Mixed-Staffel überraschen zwei deutsche Biathlon-Stars mit dem vermeintlichen Sieg - doch dann wird das Duo disqualifiziert.

Aus Freudentränen wurden bittere Tränen - rund 30 Minuten hielt die Freude über einen deutschen Sensationssieg in der Single-Mixed-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto - dann folgte kurz vor Beginn der Siegerehrung der Schock: Das Duo Marlene Fichtner und Leonhard Pfund wurde disqualifiziert.

Hintergrund: Fichtner hatte nach ihrem letzten Liegendschießen das Gewehr nicht ordnungsgemäß geschultert. Die 22-Jährige bekam ihren linken Arm zunächst nicht in die Schulterschlaufe und verhedderte sich dann noch mit ihrer Brille, ehe sie diese wegwarf. Somit war sie beim Verlassen des Schießstandes nicht mit einem regelkonform geschulterten Gewehr unterwegs.

Das Duo hatte sich zuvor eigentlich nach vier Nachladern und starker Laufleistung vor Finnland (0 Strafrunden+8 Nachlader/+6,5 Sekunden) und Frankreich (0+6/+17,8) durchgesetzt. Es wäre in dieser Disziplin der erste deutsche Sieg seit dem 20. Januar 2024 gewesen, als sich Vanessa Voigt und Justus Strelow auf der Olympiastrecke von Antholz Platz eins gesichert hatten.

„Ich kann das noch gar nicht begreifen. Dass wir jetzt ganz vorne sind, ist unbeschreiblich“, hatte Fichtner am ARD-Mikrofon zunächst gejubelt - nachdem sie etwas später von der Disqualifikation erfuhr, kamen ihr die Tränen und sie musste von Franziska Preuß getröstet werden.

Beherzter Pfund-Antritt macht Sieg klar

In dem Rennen, das nicht auf dem Programm für die Winterspiele steht, verzichteten fast alle Topnationen auf ihre nominell besten Athletinnen und Athleten.

Fichtner und Pfund hatten sich mit überzeugenden Leistungen in den verkürzten Einzeln für eine Teilnahme empfohlen - und unterstrichen dieses Vertrauen mit einem bärenstarken Auftritt.

Ex-Biathlet und TV-Experte Arnd Peiffer zeigte sich nach dem Rennen verblüfft, als er noch vom Sieg ausgegangen war: „Ich hätte gedacht, wenn es gut läuft, Podest, aber damit, dass sie gewinnen, habe ich auch nicht gerechnet. Das gute Schießen war die Basis.“

Pfund setzt sich auf Schlussrunde durch

Fichtner, die beim Auftakt in Östersund mit ihrem Partner Lucas Fratzscher Rang vier erreicht hatte, startete mit zwei Nachladern ordentlich in das Rennen.

In der Folge blieb das DSV-Duo stets vorne im Kampf um den Sieg, ehe Pfund auf der Schlussrunde mit einem beherzten Antritt am bis dato führenden Finnen Tero Seppala vorbeiging.

Ab 15.10 Uhr geht es in Nove Mesto mit der Mixed-Staffel weiter. Für den Deutschen Skiverband (DSV) gehen Olympiafahrerin Anna Weidel, Hanna Kebinger, Danilo Riethmüller und Roman Rees an den Start.

Am Sonntag folgen dann noch mit den Massenstarts der Männer (15.15 Uhr) und Frauen (18.15 Uhr/alles ARD und Eurosport) die letzten Rennen vor den Winterspielen.

