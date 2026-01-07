Biathlon: Erste Olympia-Entscheidungen bei Top-Nation

SPORT1 07.01.2026 • 13:13 Uhr Noch stehen drei Weltcup-Stationen vor Beginn der Olympischen Winterspiele auf dem Programm. Dennoch steht bereits jetzt das halbe Biathlon-Aufgebot der Norweger für das Saisonhighlight fest.

Die Weltcup-Stationen in Oberhof, Ruhpolding und Nove Mesto stehen unmittelbar bevor. Am Dienstag hat der norwegische Biathlonverband jedoch mitgeteilt, dass sechs Athleten ihre Tickets für die Olympischen Winterspiele im Februar bereits in der Tasche haben.

Bei den Männern dürften Johan-Olav Botn, Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjastad Christiansen ihre Reisen nach Antholz buchen. Zwei weitere Startplätze sind noch offen. Als Kandidaten gelten unter anderem Martin Uldal und Isak Frey.

Biathlon: Verpasst Tandrevold Olympia?

Etwas offener ist die Situation bei den Frauen. Hier wurden bislang lediglich Maren Kirkeeide und Karoline Knotten für das Olympia-Team nominiert. Die vier verbleibenden Tickets werden bei den kommenden Weltcups in Oberhof und Ruhpolding vergeben.

Bemerkenswert ist, dass Ingrid Landmark Tandrevold bislang nicht berücksichtigt wurde. Die 29-Jährige gilt eigentlich als eine der Leistungsträgerinnen des Teams, kämpft jedoch seit Längerem mit Form- und Schießproblemen.