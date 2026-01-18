Biathlon: Generalprobe auf Olympia beim Heim-Weltcup

SPORT1 18.01.2026 • 12:00 Uhr Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ist im vollen Gange. Am Sonntagnachmittag steht die Verfolgung der Herren auf dem Programm.

Die deutschen Biathleten zeigen sich beim Heim-Weltcup in Ruhpolding in einer guten Verfassung. Folgt am Sonntag bei der Verfolgung (ab 14.30 Uhr im Liveticker) der nächste Podestplatz?

Am Samstag beim Sprint wurde ein Podestplatz klar verpasst, speziell Philipp Nawrath ärgerte sich wegen eines kuriosen Fehlers.

Biathlon heute im TV: So verfolgen Sie die Verfolgung der Herren in Ruhpolding LIVE

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Nach seinem Podest in Oberhof landete Nawrath mit einem Fehler auf dem elften Platz. Besonders ärgerlich: Dieser Schießfehler war absolut vermeidbar. Beim Stehendschießen rutschte dem 32-Jährigen nämlich der erste Schuss versehentlich viel zu schnell aus der Waffe. Er verfehlte so das Ziel deutlich.

Eine echte Erklärung für den Fehler hatte er auch in der anschließenden Mixed Zone noch nicht: „Ich habe schon viele Rückmeldungen bekommen, dass der Schuss so schnell war, dass er gar nicht mehr zu sehen war. Ich muss es mir auf jeden Fall nochmal anschauen, warum der Schuss vom Finger viel zu schnell rausgegangen ist. Sehr schade.“

Generalprobe auf die Olympischen Winterspiele

Ohne den Fehler wäre er wohl tatsächlich auf dem Podest gelandet. Eine Strafrunde kostet knapp 25 Sekunden. Im Ziel lag er knapp 21 Sekunden hinten dem Podium zurück.