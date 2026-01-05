Biathlon: Grotian kehrt in Oberhof in den Weltcup zurück

SID 05.01.2026 • 13:28 Uhr Nach überstandener Infektion will Selina Grotian nach ihrer einmonatigen Zwangspause wieder im Weltcup angreifen.

Nachwuchsstar Selina Grotian ist rechtzeitig zum Heimweltcup in Oberhof wieder in das deutsche Biathlon-Aufgebot zurückgekehrt. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mit, die 21-Jährige hatte zuvor aufgrund einer Corona-Infektion gleich zwei der bisherigen drei Stationen im laufenden Winter verpasst.

Ihre Erkrankung habe „länger gedauert als zunächst gedacht oder erhofft“, erklärte Grotian, nun aber „konnte ich wieder einen guten Formaufbau absolvieren.“ Im Thüringer Wald habe sie sich einiges vorgenommen, es fühle „sich aktuell wie ein zweiter Saisonbeginn an, gewissermaßen wie ein Neuanfang. Ich hoffe, dass alles gut hinhaut und ich einfach gute Rennen zeigen kann.“ Beim Saisonauftakt im schwedischen Östersund enttäuschte Grotian noch als 50. im Einzel und 30. im Sprint, die Olympia-Norm erreichte sie somit noch nicht.

Neben Grotian und Weltcupgesamtsiegerin Franziska Preuß stehen auch Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt und Anna Weidel im deutschen Aufgebot. Bei den Männern sind beim ersten Weltcup des neues Jahres Philipp Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow und David Zobel dabei. Zudem ersetzten Johannes Kühn und Lucas Fratzscher nach starken Leistungen im zweitklassigen IBU-Cup Danilo Riethmüller und Simon Kaiser.