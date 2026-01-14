Biathlon: Heftiger Dämpfer für Norwegen-Star!

SPORT1 14.01.2026 • 11:17 Uhr Bitterer Rückschlag für Johan-Olav Botn. Der Weltcup-Gesamt-Zweite aus Norwegen muss die Biathlon-Wettkämpfe in Ruhpolding auslassen. Startet der 26-Jährige bis zum Start der Olympischen Spiele überhaupt nicht mehr im Weltcup?

Wenn die besten Biathleten der Welt beim Weltcup in Ruhpolding (täglich im LIVETICKER) um wichtige Punkte im Gesamt-Weltcup kämpfen, ist einer erneut zum Zusehen verdammt. Norwegens Top-Athlet Johan-Olav Botn kann laut NRK-Angaben aufgrund einer langwierigen Erkältung nicht teilnehmen.

Botn konnte sich zu Saisonbeginn mit konstant starken Leistungen das gelbe Trikot sichern und führte die Gesamt-Wertung souverän an. Dann musste der 26-Jährige jedoch die Rennen in Oberhof auslassen, was Verfolger Tommaso Giacomel prompt nutzte. Mit zwei Siegen übernahm der Italiener das gelbe Trikot und hat 51 Punkte Vorsprung auf Botn.

In den kommenden Tagen wird der Abstand weiter anwachsen. Ein gewaltiger Rückschlag für den Norweger im Kampf um die große Kristallkugel.

Biathlon-Star Botn nicht rechtzeitig fit: Kein Start mehr vor Olympia?

Botn hatte sich über die Weihnachtstage eine Erkältung zugezogen, weshalb schnell klar war, dass er in Oberhof nicht teilnehmen könne. Im vorläufigen Aufgebot für Ruhpolding tauchte er zwar zunächst im norwegischen Aufgebot auf, jedoch ist er letztlich nicht rechtzeitig fit geworden.

Auch mit Blick auf die Olympischen Spiele kommt die ungeplante Pause zur Unzeit. Ihm bleibt schließlich maximal das Weltcup-Wochenende in Nove Mesto, um vor Beginn der Spiele Wettkampfpraxis zu sammeln.

Noch ist aber unklar, ob Botn hier überhaupt antreten wird. Für die norwegischen Olympia-Starter steht eigentlich ein Vorbereitungscamp in Lavazè auf dem Terminplan. Angesichts der verpassten Rennen bestände aber natürlich die Möglichkeit, Botn doch zum Weltcup zu schicken.