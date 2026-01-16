Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Liveticker - Sprint der Frauen mit Preuß

SPORT1 16.01.2026 • 11:30 Uhr Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding geht weiter: Heute steht der Sprint der Frauen an. Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick vor allem auf Franziska Preuß, die nach der Staffel eine Reaktion zeigen will.

Der Heimweltcup in Ruhpolding setzt sich fort. Heute kämpfen die Frauen im Sprint über 7,5 Kilometer um eine gute Ausgangslage für die Verfolgung.

Für das deutsche Team wird dabei vor allem Franziska Preuß wichtig. nach ihrem Staffel Auftritt wollen die deutschen Frauen im Sprint wieder näher an die Spitze angreifen.

Biathlon heute im TV: So verfolgen Sie den Sprint der Frauen in Ruhpolding LIVE

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der Sprint ist für viele Athletinnen ein Schlüsselrennen: Jede Strafrunde kann Podiumsträume zerstören-gleichzeitig kann ein starkes Resultat die perfekte Grundlage für die Verfolgung am Wochenende legen. Das zeigte sich aus deutscher Sicht zuletzt besonders bitter: In der Frauenstaffel kostete eine Strafrunde von Franziska Preuß die Chance auf das Podest.

Danach gab die 31-Jährige einen Einblick in ihre Gefühlswelt: Es sei „schon sehr, sehr bitter, wenn man vorm Heimpublikum links in die Strafrunde abbiegen muss”. Zuvor hatten Vanessa Voigt und Julia Tannheimer stark vorgelegt-Tanheimer war läuferisch in ihrer Runde sogar die schnellste. Trotz drei Nachladern von Janina Hettich-Walz blieb Deutschland bis zum Schluss im Podest-Kampf.

Sprint als Chance zur Wiedergutmachung für Preuß

Gerade deshalb steht der Sprint nun auch mental unter besonderer Spannung. Für Preuß geht es darum, die Enttäuschung schnell abzuschütteln-und mit einem stabilen Rennen vor heimischer Kulisse wieder ein positives Signal zu setzen. Im Stehendschießen hatte sie in diesem Winter bislang jedoch Probleme: Nur 76 Prozent Trefferquote stehen dort zu Buche.