Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Liveticker: Verfolgung der Frauen in Ruhpolding mit Preuß

SPORT1 18.01.2026 • 09:30 Uhr Beim Weltcup in Ruhpolding steht für die Frauen die Verfolgung auf dem Programm. Schafft es Franziska Preuß diesmal aufs Podest?

Denkbar knapp lief Biathletin Franziska Preuß im Sprint von Ruhpolding am Podest vorbei. Läuft es am Sonntag in der Verfolgung (12.30 Uhr im LIVETICKER) besser?

Gerade einmal 4,8 Sekunden fehlten Preuß aufs Podest. Trotz des dritten fünften Platzes in Folge blieb sie gelassen. „Man sieht wie hoch das Niveau ist, wie viele fehlerfrei geschossen haben. Es reicht schon gar nicht mehr, Null zu schießen, man muss auch schnell Null schießen. Wenn man die Ergebnisliste genauer anschaut, ist Platz fünf sehr viel wert“, sagte Preuß im ZDF.

Biathlon heute im TV: So verfolgen Sie die Verfolgung der Frauen in Ruhpolding LIVE

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Schwedin Hanna Öberg siegte in 19:10,7 Minuten vor der Französin Lou Jeanmonnot (0 Strafrunden/+7,5 Sekunden) und Lisa Vittozzi (0/+11,7) aus Italien. Nach ihrer Krankheit vor Weihnachten fehlten Preuß auf der Strecke weiter noch ein paar Prozentpunkte, letztlich lag sie 16,5 Sekunden hinter Öberg.

Damit hat sie eine vernünftige Ausgangslage für die Verfolgung. Denn die Startreihenfolge der Athletinnen richtet sich in diesem Wettbewerb bekanntlich nach den Zeiten des Sprintrennens.

10 km ist die Strecke lang, die Preuß und Co. diesmal bewältigen müssen. Eine Besonderheit der Verfolgung: Anders als im Einzel wird nicht im abwechselnden Anschlag geschossen.

Stattdessen schießen die Starterinnen zunächst zweimal im Liegen, ehe sie zweimal im Stehen ran müssen. Das Feld kann dabei schnell durcheinandergewirbelt werden: Jeder Fehlschuss bedeutet eine Strafrunde.

