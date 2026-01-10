Newsticker
Biathlon

Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Die Verfolgung der Männer in Oberhof

Verteidigt Nawrath sein Podium?

Für die Biathleten steht in Oberhof die Verfolgung auf dem Programm. Kann Philipp Nawrath seinen Podestplatz verteidigen?
Philipp Nawrath konnte im Sprint in Oberhof glänzen
© IMAGO/Funke Foto Services
SPORT1
Für die Biathleten steht in Oberhof die Verfolgung auf dem Programm. Kann Philipp Nawrath seinen Podestplatz verteidigen?

Am Grenzadler in Oberhof steht das nächste Biathlon-Rennen auf dem Programm. Nach dem Sprint am Donnerstag müssen die Herren am Samstag (ab 12 Uhr im LIVETICKER) in der Verfolgung antreten.

Die Ausgangsposition für die Deutschen ist dabei überaus gut. Unter den besten 16 Athleten landeten im Sprint gleich vier Athleten des DSV. Philipp Nawrath gelang mit Rang zwei sogar der Sprung auf das Podest.

Biathlon heute im TV: So können Sie die Verfolgung der Männer LIVE verfolgen

Für den 32-Jährigen wird es darum gehen, seine starke Ausgangsposition zu verteidigen. Keine einfache Aufgabe, lauern direkt hinter ihm doch bärenstarke Athleten wie Johannes Dale-Skjevdal und Sebastian Samuelsson.

Als Erster in das Rennen gehen wird der Italiener Tommaso Giacomel, der am Donnerstag mit der Widmung seines Sieges an den verstorbenen Biathlon-Kollegen Sivert Guttorm Bakken unzählige Menschen rührte.

Das deutsche Team hat neben Nawrath derweil noch weitere heiße Eisen im Feuer. Philipp Horn geht bei der Verfolgung als Siebter in die Loipe, zudem sind David Zobel als Zwölfter und Lucas Fratzscher auf Platz 16 aussichtsreich platziert.

