Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Einzel der Frauen mit Preuß

In Nove Mesto lassen viele Stars vor den Olympischen Spielen aus. Franziska Preuß will es aber im Einzel wissen. Platzt ihr Knoten?

Hoffnungsträgerin Franziska Preuß sucht anders als viele Topathletinnen beim letzten Biathlon-Weltcup vor den Olympischen Spielen nach ihrer Medaillenform. Auch international lassen viele Stars mit Blick auf die olympischen Wettkämpfe in Antholz (8. bis 21. Februar) die Station in Tschechien aus. Im Einzel will Preuß am Freitag (ab 18.15 Uhr) noch einmal Schwung nehmen vor dem wichtigsten Wettkampf der Saison.

Neben Preuß ist vor allem die zweite Garde aus Deutschland angereist. Von den Olympia-Hoffnungen ist nur noch Anna Weidel dabei. Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt lassen hingegen alle aus.

Biathlon heute im Free-TV: So können Sie das Einzel der Frauen in Nove Mesto live verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: Sportschau.de, Joyn, Discovery+, DAZN

So bekommen mit Sophia Schneider, Marlene Fichtner, Julia Kink und Hanna Kebinger einige Athletinnen eine Chance, die sonst nur selten im Weltcup glänzen dürfen.

Der Großteil des DSV nutzt das Wochenende für eine letzte kurze Pause, ehe es am Montag in ein finales Höhentrainingslager nach Obertilliach geht. Preuß und Weidel werden dorthin nachreisen.

„Ich brauche noch ein paar Rennkilometer, mir fehlt aus dem Dezember einiges“, begründete die bislang ohne Podestplatz gebliebene Preuß ihren Start in Nove Mesto: „Es gibt einfach noch Baustellen, die man in den Griff kriegen muss. Ich mache mir viele Gedanken.“

Nach dem Einzel stehen am Samstag das Single Mixed (13.15 Uhr) und die Mixed Staffel (15.10 Uhr) an. Am Sonntag geht es noch einmal in den Massenstarts (18.15 Uhr) rund.

