Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Massenstart der Frauen mit Preuß

Beim letzten Biathlon-Weltcup vor den Olympischen Winterspielen wollen die deutschen Stars nochmals Selbstvertrauen für den Saisonhöhepunkt tanken.
Olympia-Generalprobe für Preuß
Franziska Preuß legte mit ihrem ersten Podestplatz der Saison am Freitag im Einzel über 12,5 Kilometer schon einmal vor. Kann die Gesamtweltcupsiegerin am Sonntag im Massenstart (18.15 Uhr) nachlegen?
Biathlon heute im Free-TV: So können Sie den Massenstart der Frauen in Nove Mesto live verfolgen:
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: Sportschau.de, Joyn, Discovery+, DAZN
- Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de
Nach ihrem dritten Platz im Einzel war bei Preuß die Erleichterung groß. „Mich freut es wirklich sehr, dass es heute geklappt hat, dass die Hürde im Kopf weg ist“, sagte Preuß am Freitag.
Die Single-Mixed- sowie die Mixed-Staffel am Samstag ließ die 31-Jährige aus.
Während ein Großteil des deutschen Olympiateams eine kurze Pause vor dem Höhentrainingslager in Obertilliach einlegt, wollte Preuß in Tschechien unbedingt an den Start gehen.
„Ich brauche noch ein paar Rennkilometer, mir fehlt aus dem Dezember einiges“, hatte sie im Vorfeld betont: „Es gibt einfach noch Baustellen, die man in den Griff kriegen muss. Ich mache mir viele Gedanken.“