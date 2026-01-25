Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Massenstart der Frauen mit Preuß

SPORT1 25.01.2026 • 15:15 Uhr In Nove Mesto stehen die letzten Biathlon-Wettkämpfe vor den Olympischen Winterspielen auf dem Programm.

Beim letzten Biathlon-Weltcup vor den Olympischen Winterspielen wollen die deutschen Stars nochmals Selbstvertrauen für den Saisonhöhepunkt tanken.

Franziska Preuß legte mit ihrem ersten Podestplatz der Saison am Freitag im Einzel über 12,5 Kilometer schon einmal vor. Kann die Gesamtweltcupsiegerin am Sonntag im Massenstart (18.15 Uhr) nachlegen?

Biathlon heute im Free-TV: So können Sie den Massenstart der Frauen in Nove Mesto live verfolgen:

Nach ihrem dritten Platz im Einzel war bei Preuß die Erleichterung groß. „Mich freut es wirklich sehr, dass es heute geklappt hat, dass die Hürde im Kopf weg ist“, sagte Preuß am Freitag.

Die Single-Mixed- sowie die Mixed-Staffel am Samstag ließ die 31-Jährige aus.

Während ein Großteil des deutschen Olympiateams eine kurze Pause vor dem Höhentrainingslager in Obertilliach einlegt, wollte Preuß in Tschechien unbedingt an den Start gehen.