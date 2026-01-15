Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Staffel der Männer in Ruhpolding

SPORT1 15.01.2026 • 11:30 Uhr Nach Platz vier und zwei fünften Rängen peilt die deutsche Männer-Staffel beim Biathlon-Heimweltcup in Ruhpolding den ersten Podestplatz an.

Klappt es in dieser Saison im vierten Anlauf für die deutschen Biathlon-Männer endlich mit dem ersten Staffel-Podestplatz? Nach Platz vier zum Auftakt in Östersund und zwei fünften Rängen in Hochfilzen und Oberhof soll nun beim zweiten Heimweltcup in Ruhpolding nach 4x7,5 Kilometern endlich der Sprung aufs Podium gelingen (ab 14.30 Uhr im LIVETICKER).

In Oberhof konnte die deutsche Mannschaft um Justus Strelow, Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath sowie David Zobel am Sonntag durchaus überzeugen und verpasste nur denkbar knapp das Podest.

Biathlon heute im TV: So verfolgen Sie die Staffel der Männer LIVE

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Gleich fünf Nationen kämpften bis zum Schluss um den Sieg, lagen im Ziel nur fünf Sekunden auseinander. Deutschland ging auf Platz drei in die letzte Runde, ehe Zobel noch auf Rang fünf zurückfiel.

Triumphiert Norwegen auch in Ruhpolding?

Verzichten muss das Männer-Team weiter auf Philipp Horn, der in Oberhof noch am Sprintrennen teilgenommen hatte, ehe er erkrankt für die Verfolgung und für die Staffel passen musste. Ersetzt wird Horn in Ruhpolding durch Danilo Riethmüller.

Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling sagte über Horn: „Bei ihm liegt der Fokus nun auf vollständiger Regeneration, um anschließend wieder ins Training einzusteigen mit Blick auf den Weltcup in Nove Mesto.“